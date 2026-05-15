22simba annuncia il MIRIA TOUR 2026: cinque concerti in Italia dopo i sold out

22simba torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo MIRIA TOUR 2026, annunciato dopo l'enorme successo dei concerti sold out a Milano e Roma. L'artista, tra le voci più riconoscibili della nuova scena urban, ha svelato anche l'uscita del suo atteso album "MIRIA" prevista per il 2026.



Saranno cinque gli appuntamenti imperdibili che vedranno protagonista 22simba nei principali club della Penisola: lunedì 16 novembre al Fabrique di Milano; mercoledì 18 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; venerdì 20 novembre al Teatro Geox di Padova; domenica 22 novembre all'Atlantico Live di Roma; domenica 29 novembre al Teatro della Concordia di Torino.



Le recenti date sold out a Milano e Roma hanno segnato una svolta per il pubblico di 22simba, coinvolto in un'esperienza immersiva grazie a una scenografia che ha trasformato il palco in un prato erboso, spezzando l'estetica urbana dei club tra durezza e fragilità, appartenenza e desiderio di fuga, caos e ricerca di equilibrio. Alla fine dello show milanese, 22simba ha annunciato il nuovo album "MIRIA" con una proiezione olografica di un albero che dalle radici cresce fino a sbocciare, simbolo presente anche nella collana realizzata da Alessandro Bernini e indossata dall'artista dal vivo.



Il nome "Miria" rappresenta un costante filo conduttore nella narrazione artistica di 22simba: già citato nei ringraziamenti del vinile fisico di "La Cura", e riemerso nel titolo "La Cura - In nome di Miria", conferma l'attenzione e coerenza creative dell'artista, capace di costruire negli anni un immaginario unico e stratificato.



Nato nel 2002, 22simba si distingue per la scrittura diretta e autobiografica che unisce fragilità, rabbia e consapevolezza, dando vita a racconti personali diventati presto generazionali. Il disco d'oro ottenuto con "Fanculo" in collaborazione con Marracash e il successo dell'EP "La Cura" lo hanno consacrato tra le realtà più interessanti dell'urban nazionale.



L'attesa per MIRIA TOUR 2026 è già palpabile e rappresenta una nuova tappa evolutiva per uno degli artisti più incisivi della scena contemporanea.