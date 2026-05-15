LAYANA debutta con Solita Notte: una voce rivelazione da X Factor 2025

LAYANA, la giovane cantautrice milanese che ha conquistato il grande pubblico durante l'edizione 2025 di X Factor Italia, pubblica oggi il suo attesissimo singolo d'esordio, Solita Notte. Il brano, disponibile in tutti gli store digitali per Woodworm Publishing/Universal Music Italia, nasce dalla collaborazione artistica con Dario Mangiaracina, che firma testo, musica e produzione nello studio palermitano.



Questo esordio segna un passo importante per LAYANA, che dopo una serie di cover e intense esperienze live, presenta finalmente il suo primo progetto inedito, frutto di mesi di scrittura e crescita artistica. La sua voce ha colpito il pubblico per l'intensità e la fragilità, qualità che emergono con forza proprio in questa sua prima traccia originale.



Solita Notte è un'istantanea di un amore vissuto nell'oscurità, in un ciclo emotivo che si ripete ogni notte uguale a sé stessa, tra resa dolceamara e elegante disperazione. Il brano racconta quei legami in cui, pur conoscendo già il finale, si sceglie di restare, perdonare e perdersi, senza riuscire a spezzare la ripetizione dolorosa del sentimento.



LAYANA spiega così il significato della sua canzone: Solita Notte è la storia di chi accetta di restare ai margini, di chi rimane anche quando tutto spinge ad andare via, scegliendo di perdersi pur di non lasciare. Dentro questa apparente resa si muove però una consapevolezza lucida: nulla è davvero nuovo. Tutti i gesti, i silenzi e le ferite sono già conosciuti. La notte diventa così un luogo emotivo ricorrente, uno spazio in cui tutto si ripete e dove l'amore non salva, non basta, non tiene insieme ma si infrange contro la realtà.



Cresciuta tra Milano e Londra, LAYANA si avvicina da bambina al canto, approfondendo il proprio percorso artistico anche attraverso scenografia, fotografia, teatro e recitazione. Il suo stile si muove in un pop emotivo, raffinato e intenso che fonde voce, scrittura e presenza scenica. Nel 2024 apre il tour italiano di Jack Savoretti, esperienza che la lancia come performer dal vivo, mentre a X Factor 2025 si distingue per l'interpretazione di brani come Blue Jeans di Lana Del Rey, The Greatest di Billie Eilish, Ancora, Ancora, Ancora di Mina e Amandoti dei CCCP sotto la guida di Achille Lauro.



LAYANA valorizza inoltre la contaminazione tra musica, teatro e immagine, collaborando con diversi brand e portando una visione artistica in cui la sensibilità personale si esprime attraverso tutte le forme della performance. Con Solita Notte, la sua identità musicale e visiva conquista una nuova maturità e promette di confermare LAYANA tra le rivelazioni più interessanti della nuova scena pop italiana.