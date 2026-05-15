TÄRA lancia Zefiro: ponte musicale tra Oriente e Occidente per le nuove generazioni

È uscito oggi Zefiro, il primo EP di TÄRA, nuova voce della scena italiana che unisce sonorità arabe, pop e R&B in una miscela originale e potente. Con sei brani intensi, il progetto nasce dall'idea di un vento invisibile che attraversa luoghi, corpi e identità, segnando una linea emotiva che collega Occidente e Oriente, radici e trasformazione, corpo e pensiero.

L'artista, all'anagrafe Tamara Al Zool, classe 2000, italiana di origine palestinese, è già simbolo delle seconde generazioni. Dopo l'impatto sui social e le playlist di Spotify che l'hanno scelta tra le nuove protagoniste femminili, TÄRA debutta su disco con un lavoro che si fa ponte tra mondi lontani ma dialoganti.

La tracklist si apre con Mezzaluna, un brano in cui il senso di lontananza si trasforma in memoria condivisa. Sotto la stessa luna, le distanze si assottigliano, richiamando le radici levantine dell'artista.

Diaspora, uno dei singoli già rilasciati, porta lo sguardo nell'intimità di chi vive la frattura tra più mondi: non più soltanto migrazione geografica, ma frattura intima e interna, una condizione di dislocazione che attraversa l'identità. Si interroga su cosa voglia dire essere percepiti come "altro" anche nel proprio Paese, incrociando appartenenza e marginalità.

Hala è celebrativa e potente: un manifesto per la bellezza autentica e non filtrata, che esalta tratti e volti spesso esclusi dall'immaginario dominante, donando valore e dignità a chi raramente si è sentito rappresentato. Petra intreccia storie personali e culturali: un amore tra Oriente e Occidente si fa metafora del confronto tra mondi, ma anche del peso di tabù e incomprensioni.

Yafa tocca la memoria familiare: la città evocata nel titolo non è soltanto un luogo, ma un archivio emotivo che continua a esistere attraverso il tempo, i ricordi e le parole. Chiude l'EP la title track Zefiro: un'invocazione sospesa tra ritorno e possibilità, una promessa di viaggio mai concluso, dove anche l'invisibile prende forma e orienta il senso del percorso.

Oltre la musica, Zefiro è anche visione estetica e identitaria. Ogni dettaglio - dalla scrittura alle produzioni, dalla creative direction ai video - costruisce un universo coerente e profondamente riconoscibile, nato dall'esperienza unica di TÄRA.

Nel 2024 TÄRA è stata selezionata da Spotify per le playlist Fresh Finds Italia e Anima R&B, entrando anche nel programma EQUAL "Donne a tutto volume" e nella raccolta Best of EQUAL Italia. Dopo aver portato il suo mix culturale anche sul palco di X Factor, l'artista ha collaborato come unico feat nel nuovo album dei Subsonica nel brano Straniero. Il 2025 si preannuncia come anno di svolta con l'Araba Fenice Tour e un'esibizione attesa al MI AMI 2026.

Con il suo esordio discografico, TÄRA non solo propone una musica innovativa ma offre una narrazione che attraversa confini e tempo: la sua voce è un nuovo riferimento per chi sente di appartenere a più mondi, testimoniando che le identità si ridefiniscono nel dialogo e nel viaggio.