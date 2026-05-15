Gracie Abrams lancia il nuovo singolo Hit the Wall e annuncia l'album Daughter from Hell

Gracie Abrams torna protagonista nella scena musicale internazionale con il nuovo singolo Hit the Wall, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna l'inizio di una nuova era per la talentuosa cantautrice americana, già candidata ai GRAMMY, e rappresenta il primo assaggio tratto dal suo terzo, attesissimo album in studio Daughter from Hell, in arrivo il prossimo 17 luglio.



Ad accompagnare l'uscita del singolo, Gracie Abrams ha condiviso anche il suggestivo videoclip ufficiale, firmato dalla regista Renell Medrano. Il video si distingue per atmosfere surreali e simboliche che immergono lo spettatore nell'intimità e nell'oscurità del mondo interiore dell'artista, offrendo un'anticipazione enigmatica delle nuove sonorità che caratterizzeranno il prossimo progetto discografico.



Durante il recente MET GALA 2026, Gracie Abrams ha raccontato a Vogue: (il primo singolo) è un'introduzione a questo nuovo capitolo e mi sento grata e sollevata che sia questa canzone ad uscire per prima. Amo questo singolo e le persone con cui l'ho realizzato. Mi sembra che abbia preso vita ed è una bella sensazione. Sono eccitata all'idea che appartenga anche a tutti gli altri.



Il nuovo album Daughter from Hell, prodotto insieme ad Aaron Dessner, arriva due anni dopo il successo di The Secret of Us, che ha conquistato la vetta delle classifiche nel Regno Unito, Australia e Paesi Bassi, debuttando anche al secondo posto nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Tra i brani di maggior riscontro nel precedente lavoro, Close to You ha rappresentato il debutto da solista di Gracie nella Billboard Hot 100, mentre I Love You, I'm Sorry si è distinto nelle classifiche di Spotify US e Billboard. In Italia, sia The Secret of Us che That's So True sono diventati certficati Oro.



Dal debutto avvenuto nel 2019, Gracie Abrams si è confermata come una delle voci più autentiche della sua generazione. Dopo gli EP minor (2020) e This Is What It Feels Like (2021), che hanno contribuito a consolidare una solida fanbase internazionale, la cantautrice ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® come Miglior Artista Esordiente con l'album di debutto Good Riddance (2023), seguita dal tour mondiale sold out e dalla collaborazione con Taylor Swift come opening act dell'Eras Tour.



Il 2024 ha visto Gracie Abrams raggiungere nuovi importanti traguardi con The Secret of Us, il suo secondo album, che ha conquistato le classifiche globali. Il singolo Close To You ha segnato il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100, mentre la versione deluxe That's So True è entrata nel prestigioso Billions Club di Spotify. Collaborando nuovamente con Taylor Swift sul brano us., Abrams ha ottenuto una seconda nomination ai GRAMMY®, nella categoria Miglior performance pop di un duo o gruppo.



Oltre alla carriera musicale, Gracie Abrams si è distinta anche nel mondo della moda come ambasciatrice Chanel e musa della collezione COCO CRUSH, e si prepara al debutto cinematografico nel film Please diretto da Halina Reijn per A24.



L'uscita dell'album Daughter from Hell il 17 luglio rappresenta un nuovo e significativo capitolo nel percorso di crescita di Gracie Abrams, pronta a sorprendere ancora con la sua sensibilità e la sua visione musicale unica.