Genesis rivoluziona il comfort in auto con tecnologie digitali avanzate

Genesis porta in Italia innovativi sistemi digitali: cockpit OLED, riconoscimento biometrico e aggiornamenti OTA, ridefinendo lusso e tecnologia in auto.

Genesis inaugura una nuova era per il comfort a bordo grazie all'integrazione di tecnologie digitali d'avanguardia. I modelli GV60, Electrified GV70, Electrified G80 e la nuova GV60 Magma puntano su soluzioni dove strumentazione, connettività e assistenza alla guida convergono in un ambiente pensato attorno alle esigenze del viaggiatore. Questo approccio riflette la filosofia coreana dell'ospitalità Son-nim, in cui ogni dettaglio viene curato per far sentire ogni conducente come un ospite di riguardo.

Elemento chiave degli interni è il Connected Car Integrated Cockpit (ccIC): un display OLED panoramico da 27 pollici che unisce strumentazione principale e infotainment su un'unica superficie continua, garantendo leggibilità e riducendo le distrazioni. Pur offrendo un'esperienza digitale immersiva, Genesis non rinuncia alla praticità dei comandi fisici per le funzioni d'uso frequente. A completare l'abitacolo, una base di ricarica wireless per smartphone e l'impianto audio Bang & Olufsen per un'acustica di alta qualità, standard o disponibile a seconda del modello.

La personalizzazione è al centro dell'esperienza Genesis: accesso biometrico tramite impronta digitale e Chiave Digitale 2.0 permettono di richiamare automaticamente profili e impostazioni personali. Sul GV60, per la prima volta di serie, il riconoscimento facciale tramite telecamera a infrarossi consente di sbloccare l'auto con uno sguardo, anche al buio, mentre l'avviamento avviene grazie all'impronta digitale. Ogni guidatore ritrova così subito le proprie impostazioni, garantendo continuità d'esperienza indipendentemente dal veicolo utilizzato.

Tutti i modelli propongono avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia e frenata anticollisione con riconoscimento di veicoli, pedoni e cicli. A seconda della versione, sono disponibili anche visione dell'angolo cieco, assistente alla guida in autostrada e parcheggio automatizzato gestibile da remoto. Le relative informazioni sono presentate in modo intuitivo sul quadro strumenti digitale.

Uno degli aspetti di maggiore innovazione riguarda la possibilità di aggiornamento software Over-The-Air (OTA), che consente alla vettura di restare aggiornata senza passaggi in officina. Con Genesis Connected Services, numerose funzioni possono essere gestite a distanza tramite app: dalla verifica dello stato di carica, alla pre-climatizzazione dell'abitacolo, fino al monitoraggio delle impostazioni personali. In questo modo, la vettura non solo accompagna, ma evolve con il cliente lungo tutto il ciclo di possesso.

Genesis si distingue nel panorama delle auto elettriche premium con uno stile coreano e una cura meticolosa sia nella tecnologia che nell'esperienza cliente. L'arrivo della gamma e dei servizi digitali avanzati testimonia un impegno costante ad affermare nuovi standard di lusso, sicurezza e connettività anche per il mercato italiano.