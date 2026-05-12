Geronimo Stilton protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

Geronimo Stilton, il topo giornalista più famoso della letteratura per ragazzi, sarà protagonista alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino con una serie di appuntamenti speciali dedicati ai suoi giovani fan. Il personaggio nato dalla fantasia di Elisabetta Dami, divenuto simbolo della narrativa per l'infanzia e fenomeno editoriale globale, incontrerà il pubblico il 14, 16 e 17 maggio, regalando momenti di divertimento, spettacolo e interazione.

In programma ci saranno incontri per firmacopie e due spettacoli ispirati ai suoi libri di maggior successo. Il 14 maggio alle 12:30, presso il Padiglione Oval - Sala Oro, andrà in scena Grandi miti e… mitiche risate con Geronimo Stilton, uno show che si ispira ai volumi 'Io e il minotauro' e 'Ti presento... Persefone!' della collana Miti da ridere. Il secondo spettacolo, Mi presento: sono Geronimo Stilton, è previsto per il 17 maggio alle 16:30 al Teatro Giulia di Barolo e sarà seguito anch'esso da un incontro con firmacopie.

Le firme e gli incontri con i giovani lettori si terranno presso lo stand Piemme (Padiglione Oval blocco V82 W81 W82 X81), giovedì 14 maggio alle 10:30, sabato 16 maggio alle 11:00 e 15:00, e domenica 17 maggio alle 11:00. Gli spettacoli offriranno l'occasione di vedere dal vivo un personaggio che da oltre venticinque anni accompagna i ragazzi in avventure emozionanti e formative.

I libri di Geronimo Stilton sono un vero successo mondiale, pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e con oltre 190 milioni di copie vendute. Il valore del personaggio si rafforza nella capacità di trasmettere messaggi positivi, valori universali e stimolare la curiosità dei giovani lettori, proponendosi sempre come un amico autorevole e un esempio da seguire senza mai imporre modelli comportamentali.

L'impegno pedagogico di Geronimo Stilton ne ha fatto un punto di riferimento per la promozione della lettura e delle attività educative rivolte a bambini e ragazzi. Le sue tante iniziative sono spesso sostenute da partnership istituzionali, confermando il suo ruolo di ambasciatore di cultura, osservazione, esplorazione e apprendimento per le nuove generazioni.