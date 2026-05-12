GialappaShow: Paola Iezzi conquista il pubblico affiancando il Mago Forest

Paola Iezzi ha regalato spettacolo accanto al Mago Forest nel settimo appuntamento di GialappaShow, il programma cult della Gialappa's Band trasmesso su TV8 e Sky. La co-conduttrice si è distinta per una serata intensa fatta di imitazioni travolgenti, esibizioni musicali e gag d'autore, raggiungendo quasi 950 mila spettatori medi in total audience e uno share del 4,4% nella sola messa in onda su TV8.

Nella serata, Paola Iezzi ha prima imitato Anna Oxa in un'esilarante versione di Anna Transenna, prima di duettare con il rapper Spasmo (Giovanni Vernia) rispondendo con ironia a una proposta di matrimonio in rima sul palco. È poi apparsa in un cameo come Iris, la sorellastra nella nuova puntata di Sensualità a corte insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino, e ha dato vita a un elegante stacchetto swing anni '40 a fianco del Mago Forest che ha ricordato i fasti di Fred Astaire e Ginger Rogers. Da segnalare anche il duetto con Francesco Gabbani (Ross) in Amici come prima e con Amos (Alessandro Betti) sulle note di Vamos a bailar (Esta vida nueva).

La carrellata di ospiti musicali e comici ha reso la puntata ancora più speciale, con l'attrice Sarah Felberbaum protagonista di uno sketch a Vererrimo, Matilda De Angelis nella docu-serie dedicata a Gineprio (Ubaldo Pantani), e la cantautrice Tära che, insieme a Tullio De Piscopo alla batteria e ai Neri per Caso, ha fatto rivivere Luglio, Agosto, Settembre (Nero) degli Area. Applausi anche per il mashup live tra Yes I know my way di Pino Daniele e I wish di Stevie Wonder.

Brenda Lodigiani ha portato doppia dose di comicità nelle vesti di Silvia Toffanin e con la sua irriverente Victoria Cabello, mentre Giovanni Vernia (alias Spasmo) ha rubato la scena con il suo rap d'amore travolto dall'ironia. Giulia Vecchio ha colpito grazie alle sue trasformazioni in Iva Zanicchi e Ema Stokholma, dando vita a duetti surreali. Nuove identità anche per Gigi (Fabrizio Corona e Stefano De Martino), Stefano Rapone (Iene e Arborio Corbellini) e Toni Bonji (Avvocato d'Ufficio e Demotivatore).

GialappaShow, scritto e ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, conferma ancora una volta l'abilità di fondere satira, musica e comicità con un cast che alterna talento e inventiva. Le puntate sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW. L'appuntamento con il divertimento è ogni lunedì alle 21.30 su TV8.