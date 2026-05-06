Giancane torna con l'album strumentale Non ti riconosco più insieme a Zerocalcare

Giancane segna un ritorno inaspettato nel panorama musicale italiano con il nuovo album strumentale Non ti riconosco più, disponibile ovunque da venerdì 22 maggio. Si tratta del terzo lavoro discografico del cantautore romano, che abbandona momentaneamente la consueta cifra dei testi ironici e struggenti su basi allegre per lasciarsi andare ad atmosfere più intime e puramente strumentali.

Il disco nasce dalla collaborazione con Zerocalcare, che affianca Giancane nella selezione dei brani. Una sinergia creativa che ha portato alcuni pezzi, nati inizialmente al pianoforte e destinati a rimanere privati, a trasformarsi grazie al legame con le immagini dell'artista romano, dando loro un sapore nuovo e meno amaro. Non a caso, tra le tracce dell'album compare anche il brano scelto come sigla ufficiale per la nuova serie animata Netflix Due Spicci, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

Dal punto di vista musicale, l'album si presenta come un organismo vivente capace di mutare pelle: parte da un tema centrale, attraversa variazioni elettriche, echi punk e incursioni elettroniche, per poi spogliarsi fino all'essenza pura del pianoforte, regalando una malinconia intensa e sincera. Il lavoro mostra un lato cinematografico e inedito di Giancane, offrendo una colonna sonora perfetta per atmosfere intime senza affidarsi alle parole ma lasciando che siano le note a parlare.

L'artista descrive così il processo creativo che ha portato alla nascita dell'album:

Mando sempre i pezzi a Michele perché mi fido del suo 'orecchio neutro': se una cosa arriva a lui, allora ha senso. Di solito come Giancane scrivo testi tristi su musica felice, ma spesso mi ritrovo al piano a fare musica puramente triste che non trova quasi mai spazio all'interno di un disco. Vedere queste tracce associate alle sue immagini le ha trasformate, dando loro un ricordo nuovo e forse meno amaro. È come se questi suoni, che ho scritto e interpretato, avessero finalmente trovato il loro posto.

Anche Zerocalcare riflette sul valore di questo sodalizio artistico:

Non so se è una coincidenza, lo spirito del tempo o la disperazione generazionale, ma, ogni volta che Giancane mi faceva ascoltare qualcosa, mi rendevo conto che stava mettendo in musica le atmosfere esatte della serie a cui stavo lavorando. Per questo, oltre alla sigla, anche molti pezzi sono finiti ad accompagnare alcuni dei momenti a cui sono più affezionato di Due Spicci.

La tracklist completa dell'album comprende 15 brani, tra cui Non Ti Riconosco Più, Sigur, Ottanta, Novanta, Hansia e la versione strumentale di Panico. La copertina è stata realizzata da Zerocalcare, mentre il progetto grafico porta la firma di Domenico Migliaccio. L'album è disponibile in pre-order in due versioni vinile: una edizione limitata Splatter oro Calvizie e una classica nera Chierica.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, ex componente de Il Muro del Canto, si è fatto riconoscere negli anni per il suo stile unico, crudo e ironico, capace di pescare dal linguaggio di strada e dalle emozioni quotidiane. Dopo il debutto con l'EP Carne e il successo di Una vita al top, ha inanellato tour sold-out e collaborato con Zerocalcare anche per la colonna sonora di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Nel 2025 torna anche con il singolo Estate Magggica e la collaborazione con la punk band Bull Brigade. Con Non ti riconosco più, Giancane offre ai suoi ascoltatori una nuova, intensa esperienza musicale dove la malinconia trova finalmente la voce che le è sempre mancata.