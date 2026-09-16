Pokémon GCC: Lanciata la speciale espansione per il 30° anniversario

Una nuova era comincia oggi per i fan del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: arriva nei negozi l'espansione dedicata al 30° anniversario della saga, una delle ricorrenze più attese dall'ampia comunità di appassionati in Italia e nel mondo.



Questa nuova espansione introduce diverse novità esclusive. Tutte le carte contenute nell'espansione sono olografiche, offrendo così ai collezionisti e ai giocatori carte di altissima qualità e valore. Per la prima volta fa la sua comparsa la rarità "rara Futuristica", caratterizzata da illustrazioni inedite realizzate dall'artista giapponese YOSHIROTTEN, dedicate a Pokémon rappresentati in differenti momenti del giorno e della notte.



Un'altra sorpresa per i collezionisti è la presenza, in ogni busta della nuova espansione, di una delle 30 carte rare Pikachu. Gli appassionati potranno inoltre riscoprire 30 carte classiche, che tornano disponibili in versione rinnovata, pronte a suscitare ricordi e sfide nel GCC Pokémon.



L'ampia offerta di prodotti dell'espansione 30° Anniversario comprende il Set Allenatore Fuoriclasse, con nove buste, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Nidorina e accessori da gioco esclusivi; la Collezione con poster, che unisce tre buste a tre carte promozionali di Articuno, Zapdos e Moltres e un poster dedicato; la Collezione con adesivi, con carte promozionali olografiche di Exeggutor di Alola o Lucario e fogli adesivi per accessoriare i dispositivi personali. Sono poi disponibili le Collezioni Pokémon-ex e le Scatole da collezione, entrambe con carte promozionali di Sylveon-ex o Greninja-ex, buste e carte giganti.



L'espansione non si limita però al formato fisico. Gli appassionati digitali possono accedere all'espansione 30° Anniversario anche tramite l'app GCC Pokémon Live, disponibile per iOS, Android, macOS e Windows. Ai giocatori che effettuano l'accesso viene regalato un set di accessori a tema e un mazzo per il Pass lotta, con protagonista Mew-ex. Progredendo nel gioco si può inoltre sbloccare un mazzo aggiuntivo dedicato a Sylveon-ex.



30° Anniversario è ora disponibile presso i rivenditori autorizzati e in digitale. La celebrazione di un viaggio iniziato 30 anni fa continua con una collezione pensata tanto per i veterani quanto per i nuovi Allenatori, segno della continua evoluzione e dell'immutata forza della passione Pokémon.