Only The Poets: unica data italiana a Milano con il nuovo album AND I'D DO IT AGAIN

Gli Only The Poets sbarcano finalmente in Italia per un solo imperdibile concerto, previsto lunedì 21 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano. L'evento, attesissimo dai fan, offrirà l'occasione di ascoltare dal vivo i brani del debutto discografico della band, AND I'D DO IT AGAIN, appena pubblicato.



I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti online, mentre cresce l'attesa per l'arrivo del quartetto di Reading, considerato una delle realtà alternative pop emergenti più interessanti del Regno Unito.



Il disco AND I'D DO IT AGAIN, scritto e registrato in sette mesi di lavoro, è composto da 14 tracce che rappresentano il lato più sincero e vulnerabile della band. Tematiche come la fine di una storia, la gelosia, il rimpianto e la resilienza si alternano a una produzione attuale e ricca di synth anni '80, ritornelli trascinanti e una profonda carica emotiva. Tra le canzoni più significative troviamo Emotionally Hungover, Guess She's Cool e Madeline, insieme ai singoli I Keep On Messing It Up, Saké e Bad.



Siamo davvero orgogliosi di questo album e del coraggio che abbiamo avuto nel realizzarlo, racconta Tommy Longhurst. È la rappresentazione più autentica di ciò che siamo come band. Dentro ci sono crescita, introspezione e scoperta personale. Non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo.



Recentemente Only The Poets sono stati protagonisti di un memorabile sold out alla O2 Academy Brixton, diventando la prima band a calcare il palco della storica venue londinese con un biglietto al prezzo simbolico di una sterlina. Un gesto che sottolinea l'impegno della band nel rendere la musica accessibile a tutti e nel sostenere la scena dei club indipendenti britannici: parte dei proventi dell'evento è destinata al LIVE Trust, fondazione per la tutela e la promozione della musica dal vivo nel Regno Unito.



In pochi anni Only The Poets hanno costruito una comunità di fan fedele, all'insegna di concerti sold out in Europa e Stati Uniti. Hanno inoltre aperto tour di artisti del calibro di Lewis Capaldi, YUNGBLUD, Bastille e The Wombats, rafforzando la loro posizione tra le band più promettenti della scena internazionale.



Il gruppo, formato da Tommy Longhurst (voce), Andy "Roo" Burge (basso), Clem Cherry (chitarra) e Marcus Yates (batteria), ha venduto oltre 30.000 biglietti nei tour europei e conquistato il pubblico statunitense con concerti sold out a New York, Los Angeles e Boston. Nel Regno Unito il loro successo è testimoniato dai sold out registrati in tutte le principali venue di Londra, tra cui Camden Barfly, Electric Ballroom, KOKO e Brixton Academy.



Con AND I'D DO IT AGAIN gli Only The Poets confermano la loro identità: una scrittura sincera, uno spirito indipendente e un legame autentico con una nuova generazione di ascoltatori, pronti ad accoglierli in Italia per una data che si preannuncia già indimenticabile.