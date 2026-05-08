Giorgia Malerba conquista la scena con il nuovo singolo Lunatica

L'artista e content creator Giorgia Malerba, seguita da oltre quattro milioni di follower sui social, torna sotto i riflettori con il nuovo singolo Lunatica, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali.

Il brano, prodotto da Wannabe Records e distribuito da ADA Music, si distingue per le sue sonorità leggere e vivaci, ma affronta tematiche profonde e universali. Lunatica racconta una giornata complicata, in cui tutto sembra andare storto e l'umore balza da un estremo all'altro. Mi sento instabile, cambio umore continuamente e faccio fatica a trovare il mio posto. Poi, però, arriva qualcuno che mi riporta a terra: una presenza che calma tutto e dà senso anche al disordine.

Lunatica si allontana dai classici tormentoni estivi, preferendo narrare la malinconia dei periodi in cui i ritmi rallentano, le città si svuotano e il tempo sembra perdere consistenza. Il brano esprime il contrasto tipico della generazione Z, tra il bisogno di stabilità e un caos interiore difficile da placare, ma anche la speranza di trovare equilibrio attraverso una presenza significativa.

Giorgia Malerba, classe 1999, è diventata una delle voci più amate del web dopo aver iniziato la sua ascesa durante il lockdown nel 2020, su Instagram e TikTok. Con quasi un milione di follower su Instagram e oltre tre milioni su TikTok, ha saputo imporsi sia come artista che come punto di riferimento per le giovani donne. I suoi primi brani come Loca con te, Good e Il Mio Riflesso hanno contribuito a farle guadagnare ampia popolarità, mentre il successo di Cubalibre nel 2024 ha segnato un'ulteriore evoluzione della sua carriera musicale.

L'uscita di 5 Minuti a gennaio ha dato il via a una fase più intima e matura del suo percorso: uno sviluppo che ora prosegue con Lunatica, canzone che mette in luce nuove sfumature nella scrittura e nella crescita artistica di Giorgia. Il singolo non è soltanto una fotografia di stati d'animo instabili, ma anche una testimonianza di come la musica possa diventare uno spazio sicuro, capace di offrire equilibrio nel caos quotidiano.