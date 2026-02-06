Connect with us

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Published

Il nuovo singolo di Giorgia Malerba, “5 Minuti”, è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip che ne esalta l’anima intima e riflessiva. La giovane cantautrice, seguitissima sui social, inaugura con questo brano una nuova fase del suo percorso artistico, più matura e personale.

Nel videoclip, diretto da Salvatore Rocco e ambientato in un loft dall’estetica vintage, Malerba racconta con autenticità il tema delle scelte mancate e dei bivi che definiscono la vita di ciascuno. Tra vinili, riviste e strumenti analogici che evocano gli anni ’90, la scena diventa specchio della sua identità artistica: essenziale, genuina e attraversata da una profonda sensibilità. In questo spazio sospeso tra passato e presente, l’artista costruisce un dialogo introspettivo che unisce nostalgia e gratitudine.

«Ho scelto un luogo in cui ogni dettaglio costituisce parte integrante del racconto, con grafiche old school e colori decisi. Questo brano è molto importante per me: parla dei bivi della vita, delle scelte fatte e di come queste influenzino le emozioni, i desideri, la crescita personale, il modo di vivere le relazioni e affrontare la vita in generale», spiega Giorgia Malerba.

“5 Minuti” segna dunque l’avvio di un nuovo capitolo per l’artista classe 1999, che ha costruito il proprio successo a partire dal 2020 grazie alla sua presenza su Instagram e TikTok, dove conta milioni di follower. È proprio attraverso il web che Giorgia ha saputo farsi conoscere, condividendo la sua passione per la musica in un momento storico complesso come il lockdown.

Nel 2020 ha pubblicato i primi brani “Loca con te”, “Good” e “Il mio riflesso”, conquistando un pubblico giovane e diventando una voce di riferimento per molte ragazze. Dopo il successo del singolo estivo “Cubalibre” nel 2024, la cantautrice sceglie oggi di mostrare un lato più intimo, concentrandosi sulle emozioni e sulla ricerca di un equilibrio tra passato e presente.

“5 Minuti” rappresenta così un momento di riflessione sul tempo, sulle scelte e sulle strade non percorse, ma anche un modo per celebrare ciò che si è diventati attraverso di esse. Un brano che racconta non solo l’evoluzione artistica di Giorgia Malerba, ma anche il percorso di crescita personale di una generazione che, tra ansie e sogni, cerca la propria autenticità nel mondo contemporaneo.

