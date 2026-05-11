Giulio Nenna tra i finalisti del French Riviera Film Festival con Passing By

Il videoclip di Passing By, brano del produttore e compositore multiplatino Giulio Nenna, è stato selezionato tra i finalisti nella categoria Best Music Video del prestigioso French Riviera Film Festival di Cannes.

La regia del videoclip è firmata da Alexander Coppola, che ha saputo restituire visivamente la forza evocativa del brano. Questo risultato consacra ulteriormente il percorso di Giulio Nenna, già noto per le numerose collaborazioni di successo con protagonisti del pop italiano come Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa, Rkomi e Ste, e per oltre 40 certificazioni di platino ottenute.

Nel frattempo, è già disponibile in digitale il nuovo album strumentale di Nenna, In My Past Life, raccolta che inaugura una fase inedita del suo percorso artistico e mette in luce un lato più intimo e profondamente cinematografico della sua produzione. Il disco, scritto e arrangiato interamente da Nenna, trova le sue radici nella tradizione italiana e ne restituisce una dimensione internazionale e visivamente ispirata, con una scrittura musicale che si muove tra essenzialità, profondità e una notevole varietà di influenze, dal tango al flamenco fino alla musica araba.

L'album si distingue per il ruolo centrale della chitarra, arricchita da archi e da atmosfere che alternano intimità cameristica a slanci dal respiro cinematografico. La tracklist comprende i brani Recuerdos de ti, Puerta del sol, In My Past Lives, Luna Nueva, Cielo Antico, Chanson de Nahima, Lontano da qui, Passing by, Addio.

Giulio Nenna, apprezzato anche all'estero in città come Città del Messico e Los Angeles, nella sua carriera ha diretto per anni orchestre prestigiose al Festival di Sanremo e collaborato con nomi del panorama musicale nazionale come Riccardo Cocciante, Arisa e Gianluca Grignani, oltre a essere produttore, direttore e music director sia in ambito pop che orchestrale. In parallelo ha portato avanti collaborazioni con Rockin'1000 e nella musica per film accanto a Rodeo Drive Productions, consolidando uno stile che fonde scrittura orchestrale, pop e minimalismo contemporaneo.

Con questo nuovo progetto, Nenna si afferma come artista strumentale solista, portando la musica a una dimensione narrativa e visiva. In merito all'album, l'artista spiega: In My Past Lives è un progetto che nasce dall'esigenza di ritrovare una dimensione più sacra e meditativa della musica, lontana da un'idea puramente funzionale all'intrattenimento o al consumo. Per me la musica è innanzitutto una soglia, una chiave per elevarsi e tentare un viaggio interiore, fuori dal tempo comune e dentro un tempo più essenziale, più umano, più profondo. Anche per questo ho scelto la musica strumentale: in un'epoca in cui le parole sono spesso usate e abusate, fino a perdere forza e significato, sentivo il bisogno di affidarmi a un linguaggio più universale. Il cuore sonoro del disco è il Mediterraneo, con la sua cultura millenaria, che qui incontra influenze latine nate dai viaggi e dalle contaminazioni che sto vivendo. Sono due mondi in naturale simbiosi, storicamente intrecciati e profondamente affini per sensibilità, calore e visione della vita.

La selezione di Passing By tra i finalisti del French Riviera Film Festival conferma la crescente attenzione internazionale verso il talento di Giulio Nenna, pronto a conquistare anche il pubblico della scena cinematografica e musicale mondiale.