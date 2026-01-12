Connect with us

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

TOYOTA GAZOO Racing presenta la GR Yaris MORIZO RR, un’edizione speciale che incarna lo spirito più autentico delle competizioni e l’esperienza diretta di Akio Toyoda – alias Morizo – al Nürburgring. Sviluppata partendo dalle lezioni apprese durante la 24 Ore del Nürburgring 2025, questa versione esclusiva promette di elevare ulteriormente le prestazioni e il piacere di guida del modello GR Yaris.

Realizzata in collaborazione con Morizo e il team ROOKIE Racing, la GR Yaris MORIZO RR rappresenta un nuovo traguardo nel processo di sviluppo delle auto nate dal motorsport. Il veicolo, equipaggiato con il sistema GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (DAT), è frutto dell’esperienza maturata in gara e dell’obiettivo di Toyota di creare “auto sempre migliori”.

Durante la 24 Ore del Nürburgring 2025, Morizo ha corso con una GR Yaris #109 dotata del nuovo cambio automatico a otto rapporti. L’esito positivo della gara e le sensazioni di guida hanno ispirato la nascita di questa edizione limitata, pensata per combinare prestazioni estreme e versatilità quotidiana. “La GR Yaris MORIZO RR è ispirata a quell’esperienza che ha reso possibile uno sviluppo eccezionale delle performance, migliorando l’interazione tra conducente e veicolo e la confidenza alla guida, generando un grande piacere di guida per gli amanti delle auto sportive.”

Produzione esclusiva e dettagli unici: la GR Yaris MORIZO RR sarà prodotta in soli 100 esemplari destinati ai mercati europei e 100 per il Giappone, con il lancio previsto per la primavera 2026. Ogni vettura sarà contraddistinta da un’attenzione maniacale ai dettagli e da caratteristiche uniche sviluppate durante i test al Nürburgring.

Le sospensioni sono state messe a punto sulla leggendaria pista tedesca per garantire un contatto costante degli pneumatici con la strada, anche sulle superfici più impegnative. La configurazione offre un equilibrio perfetto tra comfort quotidiano e prestazioni sportive. L’elettronica del servosterzo è stata ottimizzata per una risposta più precisa e naturale, assicurando un controllo superiore in ogni condizione di guida.

Un elemento distintivo è la nuova modalità di controllo 4WD “MORIZO”, che sostituisce la modalità “GRAVEL” del modello originale. Questa impostazione prevede una ripartizione iniziale della coppia 50:50 tra asse anteriore e posteriore, consentendo un comportamento ancora più bilanciato e diretto.

Dal punto di vista estetico, la GR Yaris MORIZO RR si distingue per l’ala posteriore in fibra di carbonio sviluppata durante la 24 Ore del Nürburgring, accompagnata da spoiler anteriore, gonne laterali e cofano realizzati nello stesso materiale leggero e performante. Il colore esclusivo scelto da Morizo, Gravel Khaki, accende la carrozzeria con un tono deciso ma raffinato, mentre la finitura Piano Black della griglia anteriore e i cerchi Bronze Matte completano uno stile al tempo stesso sportivo ed elegante.

All’interno, i dettagli giallo Morizo impreziosiscono pinze freno, cuciture e inserti, creando un ambiente coerente con la filosofia della vettura. Il volante in camoscio, dal diametro ridotto, integra palette di nuova concezione e comandi rivisti secondo le esperienze maturate con la GR Yaris Rally2, migliorando l’operatività in guida sportiva. Non manca una targhetta esclusiva con il logo “MORIZO RR” che segna l’appartenenza a questa ristretta edizione.

Con la GR Yaris MORIZO RR, Toyota GAZOO Racing dimostra ancora una volta come la competizione reale sia un laboratorio naturale per trasferire tecnologia e sensazioni autentiche su strada. Una vettura nata dal circuito più impegnativo del mondo che, in soli 200 esemplari, promette di diventare un’icona per gli appassionati del marchio e per chi cerca il massimo legame tra uomo e macchina.

