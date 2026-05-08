Holy Francisco lancia il nuovo singolo Castelli di sabbia: un viaggio nell'instabilità emotiva

Holy Francisco pubblica oggi il singolo Castelli di sabbia, brano alternative urban che affronta fragilità e rapporti destinati a crollare.

Holy Francisco torna sulle scene musicali italiane con il nuovo singolo Castelli di sabbia, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il giovane artista siciliano, tra i nomi più promettenti della nuova generazione, propone un brano che si inserisce tra sonorità alternative e urban, anticipando l'arrivo di un progetto discografico più ampio previsto prossimamente.

Castelli di sabbia racconta la fragilità di un'identità instabile, usando la metafora dei castelli costruiti sulla sabbia per evocare tutto ciò che appare reale ma che, inevitabilmente, cede: rapporti, aspettative, controllo. Il sound si caratterizza per un'atmosfera malinconica, alternando momenti fortemente introspettivi a improvvise esplosioni emotive: una combinazione che si rifà all'estetica urban contemporanea, con richiami alla nuova scena emo trap italiana e una forte carica comunicativa.

Francesco Guarnera, in arte Holy Francisco, classe 2005 e originario di Gela, si è già segnalato come una delle voci più autentiche del panorama musicale under 25. La passione per la musica nasce in famiglia, trasmessa dalla madre attraverso i CD di rock ascoltati fin da piccolo. L'esordio discografico arriva nel 2021 con Vai Via, seguito nel tempo da brani come Mostro Sotto al Letto e Brutto Ricordo di Noi, che ne consolidano l'identità.

Semplicità, genuinità e capacità di comunicare direttamente con la Generazione Z sono i suoi marchi di fabbrica. Nei testi Holy Francisco affronta amore, crescita e fragilità, con un linguaggio immediato in grado di arrivare anche a chi non appartiene alla sua generazione.

L'ingresso in Universal Music Italia segna una svolta nella carriera dell'artista, che pubblica poi singoli di successo come Lara, una cover de L'ultima notte di Ariete e E-GIRL, prodotta dal fedele collaboratore ERRE. Nel 2025 esce Metanoia, il suo primo EP: un progetto che alterna sonorità urban pop e riflessioni su amore, solitudine e ricerca personale.

Il 2026 vede Holy Francisco impegnato in una significativa collaborazione con Shama24k nel brano Guarire Davvero, segnando un nuovo inizio artistico. Con Castelli di sabbia, l'artista prosegue il proprio percorso d'esplorazione emotiva e musicale, offrendo uno spaccato sincero sulla fragilità umana che parla direttamente al cuore dei giovani.

Il nuovo singolo si annuncia già come una delle novità più interessanti del panorama urban nazionale, confermando la crescita costante di uno degli astri nascenti della scena italiana.