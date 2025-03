Hyundai protagonista all’Acea Run Rome The Marathon con il progetto “Charge to Go”

Il prossimo 16 marzo, Roma ospiterà una delle maratone più attese e partecipate d’Italia, l’Acea Run Rome The Marathon, che quest’anno celebra la sua 30ª edizione. Un evento unico nel suo genere, in cui storia e sport si incontrano lungo un percorso che attraversa i luoghi simbolo della Capitale.

A dare energia ai partecipanti ci sarà Hyundai, Official Car della manifestazione, con lo speciale progetto “Charge to Go”, che mira a coinvolgere atleti e visitatori attraverso iniziative innovative e un’esperienza all’insegna della sostenibilità.

Un impegno concreto per la mobilità sostenibile

Hyundai ha da sempre a cuore i valori di condivisione e supporto reciproco, unendo l’attenzione alle persone con una visione innovativa della mobilità. Il progetto “Charge to Go” è pensato per rafforzare il senso di comunità e promuovere un nuovo concetto di mobilità sostenibile, grazie anche alla presenza della sua gamma 100% elettrica.

Tra i modelli protagonisti, spicca l’inedita INSTER, il city-SUV compatto progettato su misura per le esigenze della mobilità urbana italiana. INSTER si distingue per le sue dimensioni compatte, un’ampia abitabilità, uno stile distintivo e sistemi di sicurezza avanzati, mai offerti prima in un’auto di queste dimensioni.

Le iniziative di Hyundai all’Expo Village

Dal 14 al 16 marzo, il cuore pulsante dell’evento sarà l’Expo Village, presso il Palazzo dei Congressi (Piazza John Kennedy, 1). Qui, Hyundai offrirà ai visitatori diverse esperienze interattive:

Messaggi motivazionali: i partecipanti potranno scrivere frasi di incoraggiamento su cartelloni che verranno poi esposti lungo il percorso della maratona per sostenere i runner.

i partecipanti potranno scrivere frasi di incoraggiamento su cartelloni che verranno poi esposti lungo il percorso della maratona per sostenere i runner. Viaggio nella Roma del futuro: un’installazione interattiva permetterà ai visitatori di camminare su un tapis roulant ed essere trasportati in una versione futuristica della Capitale, tra grattacieli e innovazioni tecnologiche.

un’installazione interattiva permetterà ai visitatori di camminare su un tapis roulant ed essere trasportati in una versione futuristica della Capitale, tra grattacieli e innovazioni tecnologiche. Test drive della gamma elettrica: sarà possibile provare INSTER, il SUV compatto KONA Electric e l’innovativa IONIQ 5, per sperimentare un nuovo modo di vivere la mobilità sostenibile.

Durante le giornate dedicate alla Stracittadina – Fun Run (sabato 15 marzo) e alla maratona (domenica 16 marzo), Hyundai sarà presente in più punti del percorso per supportare i partecipanti: sul Ponte Duca D’Aosta, nei pressi del Foro Italico, Hyundai allestirà una postazione DJ per spronare i runner con musica ed energia positiva. Nella Zona d’arrivo sarà presente un’area ristoro e uno spazio dedicato alle interviste dei partecipanti, per raccogliere le emozioni e le impressioni a caldo dei finisher.

Il running, con il suo basso impatto ambientale, si sposa perfettamente con la filosofia Hyundai “Progress for Humanity”, che punta a costruire un futuro più sostenibile attraverso mobilità a zero emissioni, tecnologie avanzate e innovazione.

Il sostegno di Hyundai all’Acea Run Rome The Marathon rientra nel più ampio progetto europeo “Run to Progress”, attraverso il quale il brand supporta eventi podistici in tutta Europa, dalla Francia alla Spagna, dal Portogallo all’Austria. Un’iniziativa che riflette la visione del marchio: promuovere il progresso, sia sfidando sé stessi nello sport, sia sviluppando soluzioni innovative per la mobilità del futuro.