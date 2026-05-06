Hyundai rinnova il sostegno al Padiglione coreano alla Biennale di Venezia fino al 2034

Hyundai Motor Company consolida la propria presenza nel panorama artistico internazionale, annunciando il rinnovo della partnership con Arts Council Korea (ARKO) per sostenere il Padiglione coreano all'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia fino al 2034. Questo impegno, avviato nel 2015, permette di promuovere l'arte contemporanea coreana in uno dei contesti più prestigiosi del mondo, offrendo agli artisti l'opportunità di confrontarsi con una platea globale.

La 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026 ai Giardini di Venezia, vedrà il Padiglione coreano protagonista con la mostra Liberation Space: Fortress/Nest, curata da Binna Choi e con opere di Goen Choi e Hyeree Ro. L'esposizione si propone di trasformare il Padiglione in un monumento vivo che riflette il tema della liberazione come processo continuo e dinamico, ispirandosi al periodo post-liberazione della Corea dal 1945 al 1948 e reinterpretando il concetto in chiave contemporanea.

L'installazione Meridian di Goen Choi utilizza tubi di rame che attraversano lo spazio come linee di forza, evocando connessioni e processi di guarigione. Le sculture suggeriscono l'idea di fortezza non come struttura chiusa, ma come ambiente che accoglie trasformazione e apertura. L'opera riattiva zone del Padiglione da tempo inutilizzate, proponendolo come organismo vivo e ricco di potenziale.

Hyeree Ro, con l'installazione Bearing, porta il visitatore all'interno di una dimensione collettiva e intima, utilizzando circa 4.000 elementi in organza e cera sovrapposti come scaglie di pesce. Quest'opera crea un "Padiglione nel Padiglione", invitando il pubblico a un percorso coreografico diviso in otto stazioni simboliche dedicate alle tappe fondamentali dell'esistenza, tra cui memoria, cura e rinnovamento.

Per la prima volta nella storia della Biennale, il Padiglione coreano instaura una collaborazione ufficiale con quello giapponese, dando vita a iniziative congiunte, scambi e dialoghi tra artisti e curatori delle due nazioni. Questo connubio sottolinea l'importanza dello scambio culturale e della cooperazione per ampliare i cosiddetti "spazi di liberazione".

Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto l'onore di sostenere gli artisti nella condivisione delle loro visioni creative con il mondo attraverso il Padiglione coreano alla Biennale di Venezia. Proseguendo questa collaborazione per altri dieci anni, Hyundai riafferma il proprio profondo impegno nel sostenere il Padiglione coreano come ecosistema sostenibile per lo sviluppo di pratiche artistiche sperimentali e di un dibattito critico. Guardiamo con interesse alle stimolanti conversazioni che il Padiglione coreano continuerà a generare negli anni a venire, dichiara DooEun Choi, Art Director di Hyundai Motor Company.

Hyundai, con il programma Translocal Series e numerose collaborazioni internazionali, dimostra come l'arte possa diventare veicolo di scambio e crescita collettiva. L'azienda conferma il suo ruolo di promotore globale di cultura, valorizzando pratiche contemporanee e sostenendo progetti d'avanguardia con una visione rivolta al futuro. Gli appuntamenti e i dettagli sulle opere saranno presto disponibili per tutti gli appassionati e visitatori.