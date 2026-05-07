I Patagarri tornano con il singolo Tua Madre e un tour estivo ricco di date

I Patagarri lanciano il singolo Tua Madre e annunciano un intenso tour estivo tra festival in Italia ed Europa. Energia, satira e musica dal vivo.

I Patagarri sono pronti a riconquistare la scena musicale italiana con il nuovo singolo Tua Madre, in uscita ovunque venerdì 8 maggio per Atlantic Records / Warner Music Italy. Il brano arriva come capitolo finale del viaggio iniziato con L'Ultima ruota del caravan, portando con sé uno spirito irriverente e un'acutezza satirica che punta dritto al cuore della cultura mediterranea: C'è un limite che non va mai oltrepassato, un confine sacro che trasforma istantaneamente una pacata discussione in una rissa da bar. Quel confine ha un nome universale: la mamma.

Tua Madre si presenta come un'analisi ironica e pungente della centralità della figura materna e del confine invisibile che trasforma la civiltà in istinto, portando gli uomini a difendere le proprie radici con creatività e a volte con esagerazione. Le sonorità incalzanti, i fiati e le percussioni energiche rendono la canzone un vero specchio sonoro del trambusto evocato, coinvolgendo l'ascoltatore in un gioco di battute e riflessioni.

La band milanese, nota per la sua travolgente miscela di gipsy jazz, torna protagonista anche dal vivo grazie al Tua Madre in Tour, una serie di appuntamenti che attraverseranno tutta l'Italia e alcune tappe internazionali, confermando il successo che ha già portato i Patagarri su palchi prestigiosi come l'Hacienda, l'Alcatraz e addirittura il Concertone del Primo Maggio a Roma.

Il viaggio live inizierà il 22 maggio al MI AMI Festival di Milano e proseguirà con oltre venti date, incluse tappe a Bruxelles, Budapest, Crozon e in numerosi festival estivi italiani tra cui Suoni Controvento, Musica sulle Apuane, Jova Summer Party e molti altri. Questa intensa estate vedrà i Patagarri portare la loro inconfondibile energia e ironia sui più importanti palchi nazionali ed europei.

Oltre al nuovo brano, il gruppo celebra anche il recente debutto discografico con l'album L'ultima ruota del caravan: un'esplosione di libertà e desiderio di rivalsa, già inserito nell'X Factor Mixtape 2024 e definito dai fan un vero e proprio manifesto per chi sogna senza compromessi. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati.

Con l'ingresso di Nicholas Guandalini al basso e l'annuncio di nuove date oltre i confini italiani nel 2026, i Patagarri confermano la crescita esponenziale di una carriera costruita su passione, creatività e voglia di vivere senza limitazioni.