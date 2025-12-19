Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Published

Dopo mesi di attesa, I PATAGARRI tornano sulle scene musicali con il loro nuovo singolo “SBRONZI FUORI”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records / Warner Music Italy. Il brano segna l’inizio di una trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti del panorama internazionale, inaugurata da False e dal team ITACA, capaci di amplificare il suono unico della band milanese e di modellarlo attorno alla loro identità artistica.

In pieno stile Patagarri, la canzone affronta con ironia e consapevolezza uno dei paradossi più profondi della cultura italiana: il rapporto naturale, quasi rituale, con l’alcol. “SBRONZI FUORI” diventa così uno specchio di quelle notti che finiscono “a caso” e delle mattine segnate dal mal di testa, raccontando una generazione che cerca rifugi provvisori sui pavimenti dei locali e trova libertà nelle risate condivise. Su un tappeto di gipsy jazz energico e imprevedibile, la band trasforma l’eccesso in racconto e la caduta in rinascita musicale.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo del loro album d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan”, che ha portato il gruppo a esibirsi in oltre quaranta date in tutta Italia. Ora la loro energia live varca i confini nazionali con “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN EUROPEAN TOUR”, una tournée che dal 2 al 12 marzo 2026 toccherà sette città europee: Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona, Madrid e Valencia. Il tour proseguirà poi in Italia, da Firenze a Bologna, passando per Roma, Torino, Mantova, Molfetta e Marghera, con date previste tra marzo e aprile 2026.

Questa nuova avventura live conferma la crescita costante dei Patagarri, che dopo aver triplicato le date nei club simbolo di Milano – dall’Hacienda all’Alcatraz – continuano a conquistare pubblico e critica. L’ingresso di Nicholas Guandalini al basso dona nuova linfa al progetto, mentre l’esibizione al Concertone del Primo Maggio 2025 e la partecipazione al MI AMI Festival ne attestano l’ascesa anche sui palchi istituzionali e dell’indie italiano.

L’universo sonoro dei Patagarri è un equilibrio perfetto tra irriverenza e profondità. La loro musica, sospesa tra energia e malinconia, racconta la necessità di fuggire da una quotidianità sempre più rigida e di inseguire con coraggio i propri sogni. Nel brano “CARAVAN”, contenuto in “X Factor Mixtape 2024”, la band grida la propria libertà: il caravan non è solo un rifugio o un simbolo di resistenza, ma un veicolo di speranza per chi sceglie di vivere senza compromessi.

Con “SBRONZI FUORI”, I Patagarri riaffermano il loro stile unico: un’ironia pungente che non rinuncia alla sincerità emotiva, una musica che invita a ridere delle proprie fragilità e a celebrarle come parte essenziale della vita. È una canzone “sbronza”, certo, ma anche lucida, capace di trasformare l’imperfezione in arte.

Il loro percorso continua a intrecciare autenticità e passione, portando avanti una visione chiara: la vera ricchezza non è economica, ma quella derivante dalla creatività e dal coraggio di restare sé stessi. In un mondo che tende a omologare, i Patagarri scelgono di restare fuoriposto, fieramente “sbronzi” di libertà.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Spettacolo

Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Spettacolo

Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Raf è pronto a tornare sul palco con un nuovo e imponente progetto live. Il cantautore, tra le voci più apprezzate e autentiche del...

2 ore ago

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Lady Gaga torna ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music 1 per riflettere su un anno che definisce “straordinario”. La popstar, attualmente impegnata...

2 ore ago

Spettacolo

Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Il successo di Bresh sembra non conoscere soste. Dopo aver registrato il tutto esaurito per le prime due date di “Mare Nostrum” al Porto...

3 ore ago

Spettacolo

Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Dalle strade di Fasano fino alla celebre Ocean Drive di Miami, Vins torna con un nuovo singolo che segna un’ulteriore tappa nella crescita artistica...

4 ore ago