I PATAGARRI tornano con “SBRONZI FUORI”

Dopo mesi di attesa, I PATAGARRI tornano sulle scene musicali con il loro nuovo singolo “SBRONZI FUORI”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records / Warner Music Italy. Il brano segna l’inizio di una trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti del panorama internazionale, inaugurata da False e dal team ITACA, capaci di amplificare il suono unico della band milanese e di modellarlo attorno alla loro identità artistica.

In pieno stile Patagarri, la canzone affronta con ironia e consapevolezza uno dei paradossi più profondi della cultura italiana: il rapporto naturale, quasi rituale, con l’alcol. “SBRONZI FUORI” diventa così uno specchio di quelle notti che finiscono “a caso” e delle mattine segnate dal mal di testa, raccontando una generazione che cerca rifugi provvisori sui pavimenti dei locali e trova libertà nelle risate condivise. Su un tappeto di gipsy jazz energico e imprevedibile, la band trasforma l’eccesso in racconto e la caduta in rinascita musicale.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo del loro album d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan”, che ha portato il gruppo a esibirsi in oltre quaranta date in tutta Italia. Ora la loro energia live varca i confini nazionali con “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN EUROPEAN TOUR”, una tournée che dal 2 al 12 marzo 2026 toccherà sette città europee: Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona, Madrid e Valencia. Il tour proseguirà poi in Italia, da Firenze a Bologna, passando per Roma, Torino, Mantova, Molfetta e Marghera, con date previste tra marzo e aprile 2026.

Questa nuova avventura live conferma la crescita costante dei Patagarri, che dopo aver triplicato le date nei club simbolo di Milano – dall’Hacienda all’Alcatraz – continuano a conquistare pubblico e critica. L’ingresso di Nicholas Guandalini al basso dona nuova linfa al progetto, mentre l’esibizione al Concertone del Primo Maggio 2025 e la partecipazione al MI AMI Festival ne attestano l’ascesa anche sui palchi istituzionali e dell’indie italiano.

L’universo sonoro dei Patagarri è un equilibrio perfetto tra irriverenza e profondità. La loro musica, sospesa tra energia e malinconia, racconta la necessità di fuggire da una quotidianità sempre più rigida e di inseguire con coraggio i propri sogni. Nel brano “CARAVAN”, contenuto in “X Factor Mixtape 2024”, la band grida la propria libertà: il caravan non è solo un rifugio o un simbolo di resistenza, ma un veicolo di speranza per chi sceglie di vivere senza compromessi.

Con “SBRONZI FUORI”, I Patagarri riaffermano il loro stile unico: un’ironia pungente che non rinuncia alla sincerità emotiva, una musica che invita a ridere delle proprie fragilità e a celebrarle come parte essenziale della vita. È una canzone “sbronza”, certo, ma anche lucida, capace di trasformare l’imperfezione in arte.

Il loro percorso continua a intrecciare autenticità e passione, portando avanti una visione chiara: la vera ricchezza non è economica, ma quella derivante dalla creatività e dal coraggio di restare sé stessi. In un mondo che tende a omologare, i Patagarri scelgono di restare fuoriposto, fieramente “sbronzi” di libertà.