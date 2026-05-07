ICO pubblica Un Tramonto Per Due: il nuovo singolo tra pop-rock e introspezione

È disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Un Tramonto Per Due, il nuovo singolo del giovane cantautore milanese ICO. Il brano racconta un viaggio emozionale attraverso influenze pop-rock alternative degli anni '90, rilette in chiave attuale.



Un Tramonto Per Due si sviluppa come un crescendo emotivo, partendo da strofe sospese e introspettive fino ad aprirsi in un ritornello potente e arioso. Il finale è arricchito da archi e stratificazioni sonore che ne aumentano l'impatto.



ICO ha spiegato: Il brano parla di uno smarrimento condiviso: due persone che affrontano insieme un senso di fine, tra amore e nichilismo, tra il bisogno di restare e la consapevolezza della propria fragilità. Al centro resta una domanda: cosa rimane di noi quando tutto sembra crollare? La risposta emerge nel finale, dove l'accettazione lucida della fragilità lascia spazio ad un messaggio universale: anche se siamo minuscoli, non siamo soli.



Ludovico Poggio, in arte ICO, è nato a Milano nel 2000 e si distingue per una scrittura autentica. Inizia a suonare la chitarra a 16 anni, componendo le prime canzoni già all'età di 17, sia in italiano che in inglese. Tra le sue principali influenze si trovano artisti come Bob Dylan, The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Nirvana, Jeff Buckley, Led Zeppelin, Oasis, Ed Sheeran, Coldplay, Lucio Battisti e Fabrizio De André.



Nel 2023 ICO realizza in autonomia 12 demo per il suo primo album nell'arco di sei mesi, mostrando una forte determinazione e una visione musicale ben definita. Nel 2024 riprende la collaborazione con il suo ex insegnante Alessio Croci presso l'Atlantis Studio, intraprendendo un percorso più strutturato e professionale.



Il videoclip ufficiale di Un Tramonto Per Due è già online, confermando la crescita artistica di ICO e il suo impegno a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la musica.