Il ritorno della leggenda: il Trofeo Lancia riaccende la passione rally

Dopo anni di attesa, Lancia ritorna al vertice delle competizioni rally con un’iniziativa che unisce tecnica e storia, proiettando il marchio verso un futuro brillante. Il Trofeo Lancia 2025, un campionato monomarca di grande risonanza, ha già conquistato l’attenzione degli appassionati e dei giovani talenti del mondo del motorsport.

Le prime quattro tappe, tenutesi su scenari iconici come la Targa Florio, il Rally Due Valli e il Rally di Roma Capitale, hanno visto sfide agguerrite e sorprendenti colpi di scena. Il pilota Gianandrea Pisani si è distinto fin dal debutto, segnando vittorie significative e imponendosi nella classifica generale.

La Ypsilon Rally4 HF, la protagonista incontestata del Trofeo, è una macchina che riporta Lancia alla sua gloriosa tradizione di vittorie nel rally. Con un motore 1.2 Turbo da 212 CV, la vettura si è dimostrata all’altezza delle aspettative, offrendo prestazioni travolgenti e permettendo a nuovi piloti di mettersi alla prova in un ambiente competitivo.

Non da meno è stata l’introduzione della Ypsilon HF Racing, pensata per i giovani piloti grazie a un pacchetto completo e costi accessibili. Con una griglia sempre più competitiva, il Trofeo Lancia non è solo uno spettacolo sportivo, ma anche un laboratorio formativo per i nuovi talenti.

La stagione, dopo una breve pausa estiva, riprenderà con il Rally del Lazio e culminerà con il gran finale a Sanremo, dove il vincitore avrà l’opportunità straordinaria di unirsi al Team Lancia Corse HF per il Campionato Europeo Rally FIA ERC 2026.

L’iniziativa Lancia ha ricevuto un’accoglienza entusiasta, non solo in pista, ma anche tra il pubblico. Il Villaggio Lancia Corse HF è diventato un punto d’incontro per appassionati e famiglie, offrendo un’immersione completa nel mondo Lancia attraverso esposizioni di vetture iconiche e prove su strada dei nuovi modelli Ypsilon.

Il ritorno di Lancia nei rally non è solo un omaggio alla sua storia gloriosa, ma una dichiarazione d’intenti che mira a consolidare il marchio come protagonista nel mondo del motorsport, proiettandolo verso un futuro ricco di emozioni e innovazione. Con il rilancio della sigla HF, le nuove Ypsilon HF Line Ibrida e Ypsilon HF da 280 CV rappresentano la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.