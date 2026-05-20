Carlos Alcaraz è il nuovo global ambassador di Ant International

Carlos Alcaraz, icona mondiale del tennis, è stato nominato nuovo global ambassador di Ant International, leader globale nelle soluzioni di pagamento digitale, digitalizzazione e tecnologia finanziaria. La partnership mira a promuovere una crescita inclusiva nei mercati globali, sostenendo soluzioni fintech basate sull'intelligenza artificiale sia per aziende che per privati.



Durante la celebrazione dell'accordo, Peng Yang, amministratore delegato di Ant International, ha dichiarato: Carlos non è solo un campione sportivo, ma la perfetta incarnazione dei valori fondamentali del tennis per gli appassionati di tutto il mondo: ambizione senza limiti, dedizione incrollabile, precisione millimetrica nei colpi e spirito sportivo sia dentro che fuori dal campo. Queste qualità uniscono il mondo del tennis e quello della tecnologia. Attraverso partnership sempre più estese, continueremo a spingere oltre i confini dei pagamenti e del commercio globali con lo stesso spirito, verso un mondo in cui ogni azienda e ogni individuo possa prosperare, una partita alla volta, una transazione alla volta.



Grazie a questa collaborazione, Alcaraz sarà protagonista delle campagne dedicate ai principali brand di Ant International: Alipay+, il gateway globale per i wallet digitali, Antom, i servizi di pagamento unificati per gli esercenti, e WorldFirst, il servizio globale per conti bancari.



Alcaraz, celebre per la sua determinazione e genialità tattica, ha raggiunto il vertice del tennis internazionale, vincendo diversi titoli del Grande Slam e molti Masters 1000. Dal suo debutto, la sua ascesa al numero uno mondiale lo ha reso fonte d'ispirazione per milioni di persone.



Il tennista ha commentato: Nel corso della mia carriera, ho imparato che l'impatto maggiore si ottiene quando si superano i limiti e si punta all'eccellenza. Ecco perché sono entusiasta di collaborare con Ant International. Ciò che mi ha davvero attratto di Ant International è il loro impegno incrollabile verso l'inclusività finanziaria. Sono ansioso di sostenere iniziative che portino servizi finanziari essenziali alle comunità meno servite in tutto il mondo. Far parte di un team che utilizza la tecnologia per creare un futuro più equo è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso.



Con oltre 30 sedi mondiali, Ant International collega più di 150 milioni di esercenti a oltre 2 miliardi di account utente. L'azienda fornisce strumenti di gestione dei conti a 1,6 milioni di PMI, aiutando oltre 30 milioni di imprese e singoli con accesso limitato ai servizi finanziari a ottenere credito e supporto essenziale.