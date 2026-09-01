Nuova indagine: più del 70% delle neo-mamme italiane chiede lavoro flessibile

Lavoro e maternità: oltre il 70% delle neo-mamme italiane desidera maggiore flessibilità nell'organizzazione del proprio impiego dopo la nascita di un figlio. È quanto mostra una recente ricerca che mette in evidenza come la maternità cambi profondamente il rapporto delle donne con la professione, senza però tradursi in un abbandono della carriera.



Dopo il periodo di maternità, il 75% delle intervistate ha pensato di rivedere concretamente il proprio percorso lavorativo: il 34% valutando una riduzione dell'orario, il 17% ipotizzando un cambio, il 13% considerando l'abbandono e oltre il 10% cercando un impiego più flessibile. Solamente il 6% dichiara che nulla è cambiato nel proprio approccio al lavoro.



Il vero nodo resta la conciliazione tra lavoro e cura del bambino. Per il 42% delle neo-mamme la difficoltà principale è far convivere orari e necessità familiari. Più di sei su dieci chiedono soluzioni legate al tempo: orari più flessibili (31%), smart working o modalità ibride (30%), un rientro graduale (13%) e il supporto per servizi di cura (11%). Il supporto aziendale viene ancora percepito come insufficiente: solo il 12% si sente molto supportata, contro quasi il 40% che lamenta scarsa attenzione.



La maternità porta con sé un cambiamento profondo nella gestione del tempo, delle priorità e della quotidianità. I dati mostrano quanto per molte neo-mamme sia importante poter contare su maggiore flessibilità, supporto e strumenti capaci di adattarsi a ritmi nuovi. Come Anker, vogliamo partire dall'ascolto di queste esigenze per sviluppare soluzioni tecnologiche semplici e concrete, pensate per accompagnare le famiglie nei diversi momenti della giornata e contribuire a rendere più gestibili le piccole e grandi sfide di ogni giorno.



L'allattamento rappresenta una sfida ulteriore per due neo-mamme su tre. I problemi maggiori non riguardano la volontà di continuare ma aspetti pratici: coordinamento tra orari, pause e spostamenti (30%), trovare il tempo per la pausa in ufficio (20%) o spazi adeguati (17%). Il 30% considera l'allattamento importante ma difficile da gestire nel quotidiano lavorativo e una stessa percentuale ammette di aver dovuto ridurre o interrompere l'allattamento proprio a causa delle difficoltà organizzative.



In questo contesto, la tecnologia si propone sempre più come alleata delle famiglie: prodotti come i tiralatte indossabili, progettati per essere discreti e hands-free anche fuori casa e dotati di funzioni di personalizzazione, aiutano a integrare l'allattamento nella routine lavorativa senza aggiungere complessità. Allo stesso tempo, i baby monitor smart consentono una supervisione costante e personalizzabile dei bambini, sia in casa che in ufficio.



I dati mostrano con chiarezza quanto, dopo la maternità, il tema dell'allattamento si intrecci con il bisogno di maggiore flessibilità e autonomia. Per molte neo-mamme poter allattare o raccogliere il latte con serenità significa avere a disposizione tempo e strumenti semplici da integrare nella quotidianità, anche quando si rientra al lavoro. Prodotti come il tiralatte indossabile sono stati pensati proprio per accompagnare le mamme con discrezione e praticità, senza aggiungere complessità alle loro giornate.



La gamma eufy Baby comprende proprio queste soluzioni, tra cui tiralatte con tecnologia HeatFlow che favoriscono il flusso del latte con calore regolabile, app dedicate per la personalizzazione e monitor ibridi fino a 4K. Un esempio concreto di come l'innovazione possa semplificare la vita familiare e restituire autonomia alle madri nel loro percorso di rientro al lavoro.