Anna Castiglia lancia il singolo Niente di me e annuncia il tour invernale 2026

Anna Castiglia torna protagonista sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Niente di me, disponibile ovunque dal 4 settembre. Il brano anticipa l'atteso secondo album La paura in tasca, in uscita il 25 settembre per Numero Uno e Sony Music Italy. Dopo il primo assaggio con Miró, la cantautrice siciliana dà seguito al suo percorso artistico con un pezzo che si distingue per ironia tagliente e sincerità.

Con Niente di me, Anna Castiglia dà voce al desiderio di staccare la spina dalle pressioni e dalle aspettative sociali. Il brano nasce come una risposta ironica e provocatoria all'ansia da prestazione dei nostri tempi, proponendosi di smettere di rincorrere approvazioni, giudizi e standard di maturità.

Nel testo la cantautrice esplora la finzione dei rapporti d'occasione e la trappola dell'apparire sempre coerenti agli occhi degli altri, rifiutando la tendenza a trasformare i sentimenti o le sfide personali in semplici etichette. Di fronte a un mondo che pretende risposte convenzionali, il brano sceglie l'onestà e celebra la libertà di perdersi e contraddirsi.

Niente di me non cerca facili consolazioni o morali rassicuranti, ma celebra il sacrosanto diritto di perdersi e di contraddirsi. Un ritorno potente che conferma il talento unico di Anna Castiglia nel fotografare, senza filtri, la complessa fragilità interiore e del mondo che ha intorno.

A coronare nuovi traguardi, Anna Castiglia annuncia anche La paura in tasca Tour 2026, una serie di concerti nei principali club italiani. Il tour partirà il 5 novembre da Torino (Hiroshima Mon Amour) e toccherà città come Firenze, Roma, Bologna, Milano, Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, Roncade e si chiuderà a Catania il 29 dicembre al Teatro Metropolitan. Sul palco la cantautrice presenterà dal vivo le nuove canzoni e i brani dell'album, offrendo al pubblico le sue intense esibizioni dal vivo.

La carriera di Anna Castiglia si è contraddistinta per una creatività fuori dagli schemi e un percorso ricco di riconoscimenti. Originaria della Sicilia e ormai milanese d'adozione, ha calcato i palchi nazionali aprendo concerti a fuoriclasse come Max Gazzè e Carmen Consoli, oltre a trionfare a Musicultura 2024 e ottenere prestigiosi premi come la Targa Tenco Migliore Album Opera Prima nel 2025. Da sempre apprezzata per la sua espressività e autenticità, Anna Castiglia ha consolidato il suo nome con il disco d'esordio MI PIACE e una serie di singoli di successo.

Il nuovo singolo Niente di me e l'imminente album rappresentano una nuova tappa del viaggio di Anna Castiglia nel raccontare la società e se stessa attraverso la musica, con live pieni di energia e personalità.