Zona Bianca affronta caso Ranucci e crisi climatica: focus su rischi per le Alpi

Domani a Zona Bianca si discute la rimozione di Ranucci e la crisi climatica, con attenzione ai pericoli sulle Alpi dopo le tragedie in Nepal e Tibet.

Questa sera, il programma di attualità Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi torna su Retequattro con una puntata ricca di temi di forte impatto sull'opinione pubblica.

La trasmissione si aprirà con un approfondimento dedicato alle vicende legate al caso Ranucci, dopo la rimozione formale del giornalista dalla guida di Report. Il dibattito politico si preannuncia acceso, tra nuove inchieste e polemiche che investono il centrodestra, soprattutto in seguito all'emergere della questione riguardante il programma di Futuro Nazionale. Molti analisti si pongono la domanda se il fattore Vannacci modificherà gli equilibri tra le forze politiche.

Al centro della puntata, largo spazio sarà dato al tema della crisi climatica. La trasmissione porterà all'attenzione del pubblico la catastrofe che ha colpito Nepal e Tibet e si concentrerà sui rischi imminenti derivanti dal riscaldamento globale che minacciano il territorio italiano, in particolare la catena alpina. Gli effetti del surriscaldamento sulle Alpi, tra scioglimento dei ghiacciai e aumento del rischio di eventi estremi, saranno oggetto di discussione con esperti e testimonianze dirette.

Ad arricchire la serata ci sarà inoltre un aggiornamento sul noto caso Garlasco. L'inchiesta su Andrea Sempio entra ora nella fase decisiva, con la chiusura delle indagini preliminari prevista entro il 28 settembre. La puntata promette dunque di affrontare temi di grande attualità e interesse per il pubblico, offrendo approfondimenti e spunti per comprendere meglio l'attuale scenario politico e sociale italiano.