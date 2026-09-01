X Factor 2026 al via dal 10 settembre: fermento tra i giudici e nuove ambizioni

La nuova stagione di X Factor è pronta a prendere il via giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, con la garanzia di essere sempre disponibile on demand. Al tavolo dei giudici di questa edizione troviamo personalità molto attese: Francesco Gabbani, Jake La Furia, la vincitrice in carica Paola Iezzi e la new entry Irama. La conduzione resta affidata a Giorgia, che osserva con entusiasmo i preparativi e l'energia del team.



Vedo grande fermento in questa edizione, ha dichiarato Giorgia, sottolineando l'atmosfera dinamica che si respira sia davanti che dietro le quinte. I giudici condividono aspettative alte e obiettivi chiari, segno di una competizione già particolarmente sentita.



Francesco Gabbani, analizzando i talenti arrivati alle selezioni, afferma: Ci possiamo aspettare un livello alto. Anche Jake La Furia si pone in linea con il collega, anticipando una sfida di alto spessore: Sarà difficile scegliere, ma so che poi alla fine il coefficiente artistico sarà altissimo.



Paola Iezzi partecipa forte della vittoria ottenuta nell'ultima stagione, ma dichiara: Il mio obiettivo non è mai quello di vincere, nel gioco. Interviene con sorprendente determinazione Irama, pronto a misurarsi subito con la competizione: Sono molto competitivo, voglio vincere.



Per vivere da vicino l'atmosfera delle prove e del backstage, è sempre disponibile on demand X Factor - All Areas, che offre uno sguardo sulle dinamiche tra giudici e conduttrice nei giorni che precedono il via.



