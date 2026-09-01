Google lancia nuovi strumenti AI per aiutare lo studio: ecco cosa cambia per gli studenti

La ricerca di strumenti di intelligenza artificiale e di supporto allo studio raggiunge un nuovo record, così Google risponde alle esigenze degli studenti con una serie di innovazioni pensate per rendere l'apprendimento più semplice ed efficace.

Tra le principali novità c'è il lancio di nuove offerte dedicate: gli studenti idonei potranno attivare 12 mesi senza costi di Google AI Plus, accedere a Gemini Omni, usufruire di limiti di utilizzo maggiorati e di 400 GB di spazio di archiviazione. Sono previsti anche sconti su Google AI Pro e YouTube Premium.

La vera rivoluzione riguarda Gemini, il sistema AI firmato Google. Con l'apertura del nuovo hub dedicato allo studio, gli iscritti possono accedere a uno spazio personalizzato dove creare corsi, gestire materiali e organizzare al meglio il proprio percorso formativo. Cuore dell'esperienza sono i notebook di studio integrati: uno strumento dinamico capace di proporre quiz per intercettare punti di forza e lacune dello studente. In base ai risultati, Gemini genera piani di studio brevi e su misura, adattati agli obiettivi personali. Inoltre, le simulazioni 3D interattive e la funzione Gemini Live permettono di approfondire i materiali di studio e prepararsi efficacemente agli esami orali.

Anche la Ricerca Google si arricchisce di nuove modalità di apprendimento. Tra queste, visualizzazioni interattive generative rendono più facile comprendere argomenti complessi, mentre è possibile cimentarsi in quiz su qualunque materia. La nuova esperienza con Google Lens aiuta a semplificare i concetti più difficili, l'integrazione dei notebook in AI Mode consente di organizzare fonti e sviluppare idee e si possono creare file completamente personalizzati per organizzare al meglio materiali come PDF, documenti e presentazioni.



