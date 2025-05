Jeep Avenger consolida il primato di SUV più venduto d’Italia

Il 2025 segna un altro anno di successi per Jeep Avenger in Italia. Secondo i dati elaborati da Dataforce per il mese di aprile, il Jeep Avenger rafforza il suo primato come SUV più venduto nel Paese, consolidando un trend positivo che si era già manifestato nel 2024. Questo SUV progettato a Torino, oltre a distinguersi come leader tra i B-SUV 100% elettrici, si posiziona come il secondo modello più venduto in assoluto nel mese di aprile e il quarto nel periodo da gennaio a oggi.

Uno dei fattori chiave del successo del Jeep Avenger è la libertà di scelta offerta dalla sua gamma. Gli acquirenti possono scegliere tra diverse propulsioni: benzina con cambio manuale, un modello ibrido e una versione 100% elettrica. Inoltre, la novità del 4xe ibrida a trazione integrale consente esperienze di guida che spaziano dall’urbano all’off-road, riflettendo appieno l’identità Jeep, unendo efficienza e prestazioni su qualsiasi terreno.

Una nota di rilievo è l’edizione limitata Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, disponibile in soli 4.806 esemplari, rendendolo un veicolo estremamente esclusivo. Questa versione combina materiali resistenti con tecnologie avanzate e design unico, unendo la visione di Jeep e l’eredità di The North Face.

Non solo Avenger: anche i modelli Jeep Renegade e Compass continuano a sostenere il marchio con forza nel mercato. L’aggiunta della edizione speciale North Star ne arricchisce ulteriormente l’offerta, confermandoli come modelli di punta per chi cerca una combinazione tra stile, funzionalità e caratteristiche premium.

Jeep mantiene così il settimo posto nel mercato automobilistico italiano del 2025, con una quota del 4,5% da inizio anno. Questi risultati mostrano chiaramente la solida presenza del marchio nel settore, grazie a una strategia di mercato che sposa innovazione, qualità e libertà di scelta del cliente.