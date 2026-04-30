Scania 40R FCEV, il primo camion a idrogeno sulle strade italiane

Scania e Gruber Logistics portano l'innovazione sulle strade italiane con il primo camion pesante alimentato a idrogeno, sperimentato in condizioni operative reali a partire da maggio 2026. Il progetto, nell'ambito dell'iniziativa europea ZEFES dedicata alla decarbonizzazione del trasporto merci, segna una svolta importante per la logistica sostenibile nel nostro Paese. Il mezzo protagonista di questa sperimentazione, uno Scania 40 R equipaggiato con tecnologia a celle a combustibile (FCEV), rappresenta una soluzione di transizione verso il futuro della mobilità pesante e sarà utilizzato da Gruber Logistics per il trasporto di carichi commerciali reali per clienti come Nestlé, P&G, Verallia Italia, ABB e Birra Forst.

"È importante sottolineare come questo mezzo, nonostante si tratti di un veicolo ancora non in produzione, sarà utilizzato da Gruber Logistics per real operations. Infatti, grazie alla collaborazione con leader del settore come Nestlé, P&G, Verallia Italia, ABB e Birra Forst trasporteremo carichi commerciali reali. Questo è un passo importante per velocizzare il deployment di nuove tecnologie e comprendere fin da subito quali sono le difficoltà potenziali che un operatore logistico deve affrontare attraverso il loro utilizzo", ha dichiarato Martin Gruber, CEO di Gruber Logistics.

Il veicolo, sviluppato su base BEV (elettrico a batterie), integra serbatoi di idrogeno e un sistema a celle a combustibile, ottenendo un'autonomia massima di 1.000 km con tempi di rifornimento inferiori ai 20 minuti e una potenza Fuel Cell di 300 kW associata a una macchina elettrica da 400 kW. Il sistema consente, così, percorrenze più lunghe rispetto alle sole configurazioni BEV e un rifornimento rapido, rendendo l'idrogeno una soluzione adatta a operazioni logistiche complesse e decentralizzate.

L'iniziativa rientra nella strategia Scania Pilot Partner, mirata a testare nuove tecnologie affiancando clienti selezionati e maturare rapidamente conoscenze pratiche per la transizione ecologica del trasporto pesante. Oltre ai test operativi, sono in programma dimostrazioni statiche e dinamiche, partecipazione a fiere e sessioni di formazione condivisione best practice.

"Sfruttando l'approccio modulare tipico di Scania, abbiamo impiegato la piattaforma BEV integrandola con la tecnologia a celle a combustibile. Non si tratta di un veicolo ottimizzato nella configurazione finale, ma di una soluzione di transizione che ci consente di valorizzare gli sviluppi della catena cinematica elettrica e di valutare il comportamento del sistema fuel cell in condizioni reali. Il passo successivo consisterà nell'ottimizzare il layout per ridurre ingombri e i pacchi batteria, attualmente sovradimensionati", ha spiegato Simone Martinelli, Sales Manager E-mobility di Scania Italia.

Lo Scania 40R FCEV offrirà fino a 1.000 km di autonomia (690 km con idrogeno e 310 km tramite batterie), 56 kg di capacità idrogeno a 700 bar in 4 serbatoi e un carico utile di 23 tonnellate, per una massa totale a terra di 44 tonnellate. Queste caratteristiche lo pongono all'avanguardia per la sperimentazione su lunghe distanze e l'utilizzo da parte di operatori commerciali.

Il veicolo verrà esposto per la prima volta al grande pubblico durante il Transpotec 2026, dove sarà protagonista di un evento dedicato e disponibile per visite presso l'area espositiva. Seguiranno ulteriori appuntamenti e dimostrazioni all'Innovation Summit di Gruber Logistics a Bolzano.

L'avvio della sperimentazione di questa tecnologia pone l'Italia tra i leader europei nello sviluppo di soluzioni a idrogeno per il trasporto pesante, accelerando la transizione verso una logistica a basse o zero emissioni nei prossimi anni.