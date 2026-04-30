iCAUR svela la concept car ROBOX e il SUV V27 al Salone Auto China 2026

iCAUR presenta la concept car ROBOX e il SUV ibrido V27 con guida a destra al Salone Auto China 2026. Nuove tecnologie, design futuristico e sostenibilità.

iCAUR ha conquistato i riflettori al Salone dell'Auto di Pechino 2026, presentando due importanti novità: la concept car ROBOX e la V27 con guida a destra. Fondata sulla filosofia Classic Never Fades, iCAUR si distingue per la combinazione di design classico, tecnologia intelligente e sostenibilità, ideale per pionieri, esploratori urbani e appassionati di outdoor. La gamma si arricchisce di tecnologie avanzate come il sistema i-AWD (trazione integrale intelligente) e il Golden REEV (Range-Extended Electric Vehicle), creando un'esperienza che fonde eleganza e innovazione per ogni viaggio.

Il SUV ibrido V27 si conferma il modello strategico del marchio, caratterizzato da una silhouette decisa ispirata agli off-road classici, fari rotondi distintivi e interni premium con cockpit immersivo, tetto panoramico doppio Stellar Porthole e soffitto sospeso Star Island. Grazie al sistema Golden REEV, il V27 offre un'autonomia superiore a 1.000 km, garantendo una guida agile sia in città che nei lunghi viaggi. Il modello aggiorna i suoi standard introducendo la versione con guida a destra, puntando a espandersi in Sud-Est asiatico e Oceania. La V27 è progettata come SUV globale e offre sicurezza a cinque stelle certificata sia in Cina che in Europa.

A rubare la scena è stata anche la concept car ROBOX. Il suo nome deriva dall'unione tra ROBOT e BOX, indicando una nuova identità progettuale called future-classic. Il modello sfoggia una silhouette OneBox, aerodinamica e rialzata, perfetto equilibrio tra efficienza e attitude off-road. Tra le particolarità spiccano i gruppi ottici sdoppiati, superfici modulari e un abitacolo innovativo. La ROBOX inaugura una nuova era stilistica e rappresenta la visione di iCAUR sulla mobilità del futuro.

Oltre ai nuovi modelli, iCAUR ha presentato un ecosistema di personalizzazione e iniziative globali. Tra queste spicca la collaborazione con China National Geographic per il programma internazionale The Grand Tour, pensato per unire gli automobilisti con paesaggi e culture diverse. Parallelamente, l'iCAUR Player Carnival invita utenti da tutto il mondo a partecipare a progetti di co-creazione: le personalizzazioni migliori saranno esposte al SEMA Show di Las Vegas, confermando una filosofia orientata agli utenti e alle soluzioni su misura. In linea con il concetto che ogni iCAUR è unica, il brand amplia le opportunità di coinvolgimento diretto degli utenti nel design.

Nel padiglione espositivo, il robot AIMOGA dimostra concretamente l'impegno di iCAUR nell'integrazione tra mobilità, intelligenza artificiale ed esperienza utente attraverso interazioni in tempo reale ed applicazioni pratiche, evidenziando come la tecnologia intelligente sia ormai un elemento centrale anche nell'automotive.

L'espansione di iCAUR è supportata dalla presenza in oltre 40 paesi e da una rete sempre più ampia di partner globali. L'obiettivo dichiarato è chiaro: rappresentare la scelta di riferimento per chi cerca SUV a nuova energia dal carattere distintivo e versatile.

Nel contesto del Chery Group, iCAUR si inserisce all'interno di una strategia globale che punta a consolidare il dialogo con partner internazionali e risponde al principio In somewhere, for somewhere: essere presenti nei mercati locali per sviluppare prodotti proiettati sui bisogni reali dei diversi territori. Non meno importante il significativo traguardo raggiunto dal brand OMODA & JAECOO, in grado di superare un milione di veicoli venduti nel mondo in meno di tre anni con prospettive di crescita ulteriore e attenzione rivolta anche al mercato italiano.