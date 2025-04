Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto nel primo trimestre 2025

Il successo di Jeep Avenger sul mercato italiano continua senza sosta. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il SUV disegnato a Torino si conferma il modello più venduto in Italia nel segmento SUV per il mese di marzo e nel primo trimestre del 2025. Questo risultato consolida la leadership che il veicolo aveva già ottenuto nel 2024 e nei primi due mesi del nuovo anno, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria popolarità tra gli automobilisti italiani.

Non solo un leader assoluto tra i SUV, Jeep Avenger si distingue anche come il B-SUV a zero emissioni più venduto in Italia, confermando il crescente interesse per la mobilità elettrica. A marzo e nel primo scorcio del 2025, Avenger ha ottenuto anche il primato assoluto nel segmento B-SUV e si è classificato come il quarto modello più venduto in assoluto nel mercato automobilistico italiano.

Un successo costruito sulla filosofia “Freedom of Choice”

Uno dei principali fattori che hanno decretato il trionfo di Jeep Avenger è la sua gamma basata sul concetto di “Freedom of Choice”, un valore fondamentale per il marchio Jeep.

Questo modello rappresenta il primo SUV 100% elettrico del brand, ma offre anche altre motorizzazioni per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti. Oltre alla versione elettrica, Avenger è disponibile con un efficiente motore 1.2 a benzina con cambio manuale, in variante e-Hybrid con cambio automatico e nella potente versione 4xe a trazione integrale.

Jeep Avenger 4xe: prestazioni straordinarie su ogni terreno

Recentemente presentata alla stampa internazionale, la nuova Jeep Avenger 4xe ha già dimostrato le sue capacità sia in ambito urbano che in off-road. Dotata di un sistema ibrido a 48V all’avanguardia, questa versione combina un solido propulsore turbo con due motori elettrici da 21 kW, raggiungendo una potenza totale di 145 CV. Grazie a questa tecnologia avanzata, l’Avenger 4xe ridefinisce le performance di guida, garantendo massima efficienza nei contesti cittadini e straordinarie capacità in fuoristrada, rimanendo fedele alla tradizione Jeep.

Con questo mix vincente di innovazione, versatilità e prestazioni, Jeep Avenger si conferma il punto di riferimento nel mercato italiano, offrendo agli automobilisti una scelta senza compromessi tra mobilità sostenibile e avventura su qualsiasi terreno.