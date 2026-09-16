Jeep e Harley-Davidson insieme alla European Bike Week 2026: 200.000 partecipanti per l'evento motociclistico più grande d'Europa

Dall'8 al 13 settembre 2026, la riva del Faaker See ha fatto da scenario a un'edizione senza precedenti della European Bike Week, che ha radunato oltre 200.000 motociclisti, proprietari Jeep e appassionati di avventura provenienti da tutta Europa per sei giorni di celebrazioni e condivisione.



Il raduno, il più grande evento motociclistico del continente e tra i più prestigiosi a livello globale, è stato organizzato dall'Harley Owners Group in collaborazione con la Jeep® Community. Questa partnership ha consolidato un legame già forte tra due icone dell'autenticità e dell'esplorazione all'aria aperta.



Durante la manifestazione, centinaia di migliaia di appassionati hanno potuto partecipare ad attività, test drive e momenti di incontro dedicati ai valori di libertà e avventura su due e quattro ruote. Oltre 250 partecipanti hanno provato in anteprima i nuovi modelli Jeep: la Compass 4xe, la Compass e-Hybrid Plug-In e la Avenger 4xe.



La collaborazione tra Jeep e Harley-Davidson nel 2026 celebra uno stile di vita, più che una semplice partnership commerciale. Le rispettive community, tra le più fedeli al mondo, si sono trovate insieme non solo alla European Bike Week di Faaker See, ma anche in una serie di eventi in tutta Europa: dalla costa adriatica italiana all'Atlantico portoghese, passando per i paesaggi alpini dell'Austria. Ogni appuntamento è diventato un momento di avventura autentica e collante di nuovi legami.



Tra le prossime tappe sono già previsti appuntamenti autunnali e invernali, come l'International Ladies of Harley a Pescara il 3 ottobre e l'H.O.G. Winter Meeting a Genova il 28 novembre, confermando ulteriormente la vitalità della community.



Protagonista dell'evento è stata la nuova gamma Jeep Compass, progettata per adattarsi sia ai percorsi off-road sia all'uso quotidiano. Il modello si distingue per le soluzioni tecniche avanzate e uno spirito open air: sospensioni ottimizzate, spaziosità interna, enorme capacità di carico (fino a 550 litri) e un tetto panoramico da 7.700 cm². La piattaforma STLA Medium permette una grande varietà di motorizzazioni, dall'e-Hybrid e Plug-In Hybrid da 225 CV alle versioni completamente elettriche (BEV) a trazione integrale o anteriore, fino a 375 CV e oltre 600 km di autonomia WLTP.



La Jeep Compass 4xe completamente elettrica propone trazione integrale, 375 CV e un'architettura a due motori per prestazioni elevate su ogni terreno, supportata da una poderosa batteria da 96,1 kWh.



Spicca anche la Jeep Compass e-Hybrid Plug-In, sempre pronta alla partenza in modalità elettrica per un'autonomia fino a 94 km WLTP, emissioni di CO₂ tra 58 e 63 g/km e un motore turbo benzina che sviluppa 225 CV combinati.



Tutti i modelli della nuova gamma Jeep Compass sono già disponibili nelle concessionarie europee, con la promessa di continuare a incarnare i valori di libertà, avventura, autenticità e passione che hanno caratterizzato l'edizione 2026 della European Bike Week.