Dedde torna con il singolo i love #348: rap crudo e senza filtri

Dedde torna sulla scena rap con i love #348, il nuovo singolo disponibile ovunque da venerdì 18 settembre. Il brano, pubblicato da Island Records e Universal Music Italia, si distingue per linguaggio esplicito, energia irriverente e assenza totale di filtri.



"Ho il viso pulito ma parlo sporco" afferma Dedde, in linea con la cifra stilistica che da sempre lo contraddistingue. Il nuovo singolo prosegue il percorso iniziato con tutto vero #318 e tutto sotto controllo #326, ma questa volta il messaggio è ancora più chiaro e senza compromessi: i love #348 racconta il desiderio e l'attrazione in modo diretto, sfruttando contrasti netti tra un aspetto innocente e un testo senza esitazioni.



Il sound colpisce grazie a un ritornello martellante, costruito sulla ripetizione ossessiva di I love, rendendo il brano immediatamente riconoscibile e trasformandolo in un vero banger. Dedde mescola punchline taglienti e immagini istantanee, scegliendo volutamente di non essere accomodante ma di puntare all'impatto e all'autenticità. La semplicità quasi ipnotica del ritornello si intreccia con una scrittura provocatoria e diretta, creando una contrapposizione che rappresenta il marchio di fabbrica dell'artista.



Devid Votadoro, conosciuto come Dedde e nato nel 2002 a Torino, porta avanti una narrazione impregnate di periferia, quotidianità dura e marginalità vissuta in prima persona. Cresciuto a Grugliasco, si è formato scrivendo sulle difficoltà incontrate nelle strade e a stretto contatto con le realtà dei campi rom torinesi. Il suo EP Randagi 24.7 dà spazio a chi vive fuori dagli schemi, mentre con Torino Sanguina trasmette la voce di chi la città non la racconta ma la vive ogni giorno.



I numeri confermano il successo della formula Dedde: oltre 7 milioni di stream per a me piace #249, 6 milioni per giovani e svegli #147 e oltre 3 milioni per figa check #225, tutte tracce che sono diventate virali organicamente grazie a uno stile crudo e comunicativo. Dopo la firma con Island Records, Dedde ha continuato il suo percorso con i brani tutto vero #318 e tutto sotto controllo #326, dimostrando una crescita costante e un'identità artistica sempre più definita.



Con i love #348, l'artista torinese conferma la sua attitudine decisa: rap crudo, punchline incisive e una presenza che si fa notare nella scena. Il singolo, dai toni sfrontati e viscerali, promette di imporsi come uno degli inni più riconoscibili della nuova stagione rap italiana.