Volkswagen lancia in Italia le nuove Golf e T-Roc full hybrid da 136 CV

Volkswagen amplia la gamma hybrid in Italia: Golf e T-Roc 1.5 TSI Hybrid da 136 CV ora ordinabili, con prezzi da 30.500 euro e vari allestimenti disponibili.

Volkswagen amplia la propria gamma full hybrid con l’apertura degli ordini per le nuove Golf e T-Roc 1.5 TSI Hybrid da 136 CV. Prezzi promozionali da 30.500 euro per il SUV e da 31.500 euro per la compatta, con permuta o rottamazione.

La gamma elettrificata di Volkswagen si amplia con l’arrivo delle nuove Golf Hybrid e T-Roc Hybrid da 136 CV, equipaggiate con il sistema 1.5 TSI Hybrid da 100 kW. La nuova motorizzazione affianca la variante da 170 CV, offrendo un punto di accesso più competitivo alla tecnologia full hybrid nei segmenti delle compatte e dei SUV.

L’apertura degli ordini in Italia introduce una proposta pensata per chi cerca efficienza, comfort e tecnologia, con un’attenzione particolare al costo complessivo di utilizzo. Il sistema sviluppa 136 CV e 288 Nm di coppia massima, mentre la gamma dei due modelli si articola su diversi allestimenti.

La nuova T-Roc Hybrid 136 CV è disponibile negli allestimenti Life, Style e R-Line. Il prezzo di listino della versione Life è di 36.050 euro, ma grazie alle promozioni di lancio presso le Concessionarie Volkswagen aderenti scende a 30.500 euro con permuta o rottamazione.

L’allestimento Life rappresenta il nuovo punto di accesso alla gamma full hybrid del SUV. Le versioni Style e R-Line consentono invece di scegliere tra una caratterizzazione maggiormente orientata alla tecnologia e una più sportiva, mantenendo la nuova motorizzazione da 136 CV.

Per la Volkswagen Golf, il sistema 1.5 TSI Hybrid da 136 CV è proposto negli allestimenti Life ed Edition Plus. La versione Life parte da un prezzo di listino di 35.100 euro, che si riduce a 31.500 euro in promozione con permuta o rottamazione.

L’edizione speciale Edition Plus completa l’offerta con una dotazione più ricca e un posizionamento competitivo. Secondo Volkswagen, sono sufficienti 200 euro in più rispetto alla versione di riferimento per accedere a questa configurazione.

La nuova tecnologia full hybrid non richiede cavi, prese o infrastrutture di ricarica esterne. L’energia necessaria alla trazione elettrica viene prodotta a bordo attraverso il recupero in frenata e decelerazione oppure grazie al motore turbo benzina abbinato a un generatore.

Il sistema integra una batteria ad alta tensione da 1,6 kWh lordi, posizionata nel pavimento posteriore di Golf e T-Roc. La gestione della trazione coordina automaticamente il motore 1.5 TSI evo2, i due motori elettrici e la batteria, adattando il funzionamento alle condizioni di guida.

In partenza e alle basse velocità, il motore elettrico può sostituire o supportare il propulsore benzina, permettendo ai due modelli di viaggiare frequentemente in modalità esclusivamente elettrica. Il risultato è una marcia più silenziosa e un supporto alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Il sistema full hybrid Volkswagen prevede tre modalità operative che si attivano automaticamente. La propulsione elettrica consente di muoversi alle basse velocità con il motore TSI spento. Nel funzionamento seriale, il motore benzina aziona un generatore che produce energia per il motore elettrico, senza trasmettere direttamente la potenza alle ruote. Nel funzionamento parallelo, invece, il motore benzina e quello elettrico lavorano insieme, con il TSI che diventa il principale sistema di trazione da circa 60 km/h sulle strade extraurbane e in autostrada.

Il conducente può inoltre scegliere tra i profili di guida Eco, Comfort e Sport. In modalità Eco la potenza massima del sistema è limitata al 70% e la funzione boost viene disattivata per ridurre il consumo energetico. Comfort mantiene disponibile l’intera potenza, mentre Sport favorisce una risposta più pronta attraverso il passaggio preliminare alla modalità seriale.

La Volkswagen Golf Hybrid da 136 CV accelera da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi, con un consumo combinato dichiarato di 4,5 litri/100 km nel ciclo WLTP per la configurazione indicata nel comunicato.

Per la gamma completa, Volkswagen dichiara consumi combinati WLTP compresi tra 4,5 e 5,0 l/100 km per Golf Hybrid e tra 5,0 e 5,5 l/100 km per T-Roc Hybrid. Le emissioni di CO2 si attestano rispettivamente tra 102 e 114 g/km e tra 114 e 126 g/km.