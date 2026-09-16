Kia Open Lab debutta in Italia con la nuova EV2 Long Range da 453 km di autonomia

Kia Italia lancia Kia Open Lab e presenta la nuova Kia EV2 Long Range, il B-SUV elettrico con 453 km di autonomia e tecnologie avanzate.

Kia Italia inaugura una nuova era di innovazione e partecipazione con il lancio di Kia Open Lab e della nuova Kia EV2 Long Range. La piattaforma creativa, fortemente ispirata al movimento, nasce per trasformare la mission globale del brand in un laboratorio aperto a nuove idee, talenti e forme di espressione. L'obiettivo è coinvolgere la community e consolidare il legame tra il pubblico e il marchio, dando a tutti l'opportunità di diventare protagonisti.

La prima edizione di Kia Open Lab si concentra sul tennis, sport che dal 2002 vede Kia come partner degli Australian Open. Il format, denominato Open Mic, consiste in un casting su scala nazionale: appassionati e giovani talenti della comunicazione sono invitati a commentare per 30 secondi un momento della vita quotidiana come se si trattasse di una telecronaca di tennis in diretta. Il più brillante tra i partecipanti verrà selezionato come Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027, vivendo e raccontando il torneo da Melbourne sui social ufficiali del brand.

Il progetto coinvolge anche i Brand Ambassador di Kia Italia, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, a testimonianza del legame tra il marchio e la nuova generazione del tennis italiano.

Accanto al debutto di Kia Open Lab, la casa coreana presenta la nuova Kia EV2 Long Range. Questo B-SUV elettrico compatto è pensato per rendere la mobilità a zero emissioni sempre più accessibile e adatta anche come prima auto di famiglia. Lungo 4.060 mm, il veicolo offre una capienza di 362 litri per il bagagliaio e un'autonomia fino a 453 km grazie alla batteria da 61 kWh, che può essere ricaricata dal 10 all'80% in soli 30 minuti in corrente continua. Il modello propone avanzate tecnologie come la Digital Key 2.0, aggiornamenti OTA, Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Grid (V2G) e una suite completa di ADAS di ultima generazione, garantendo sicurezza e innovazione.

Kia EV2 Long Range si posiziona come una proposta versatile, tecnologica e sostenibile, pensata sia per la mobilità urbana che per viaggi più lunghi. L'esperienza del 16 settembre rappresenta non solo il debutto di Kia Open Lab ma anche un passo importante nell'evoluzione della strategia elettrica del marchio, puntando su soluzioni di mobilità innovative che connettono persone e passioni.

Il futuro di Kia in Europa si conferma all'insegna dell'innovazione, con oltre 5.500 dipendenti di 40 nazionalità che operano in 39 mercati e un crescente riconoscimento per i suoi prodotti elettrificati. Lanci come quello della EV2 Long Range testimoniano la volontà del brand di offrire soluzioni sostenibili e coinvolgenti, consolidando la propria presenza come leader della nuova mobilità.