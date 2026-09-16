MINI Cooper S 5 porte: stile moderno e prestazioni sportive per la vita urbana

La nuova MINI Cooper S 5 porte si presenta come la soluzione perfetta per chi cerca il piacere di guida tipico del marchio inglese abbinato a una versatilità senza compromessi. Con una carrozzeria compatta e cinque porte, questa versione promette di rispondere alle esigenze della città mantenendo lo stile inconfondibile e dinamico che ha reso MINI un'icona nel panorama automobilistico.



La Cooper S 5 porte, proposta nella raffinata colorazione Nanuq White, interpreta al meglio il nuovo linguaggio di design MINI, caratterizzato da linee pulite, sicurezza stilistica ed elementi immediatamente riconoscibili. La vettura offre cinque posti reali e un bagagliaio flessibile, soluzioni che accrescono sensibilmente la praticità per le esigenze di tutti i giorni, dalle attività sportive ai viaggi del fine settimana.



Sotto il cofano pulsa un motore a benzina quattro cilindri da 150 kW (204 CV), in grado di assicurare performance brillanti sia nell'utilizzo cittadino quotidiano che nelle escursioni fuori porta. La guida resta agile e precisa grazie a sbalzi ridotti e a un assetto curato, per un feeling stradale coinvolgente, tipico del brand britannico.



Elemento distintivo della MINI Cooper S 5 porte è proprio questa equilibrata combinazione tra sportività e praticità. Il comfort a bordo accompagna una predisposizione naturale alla guida divertente, mentre gli spazi generosi e modulabili rispondono alle necessità di chi viaggia spesso con amici, famiglia o attrezzatura.



La vettura si propone così come compagna ideale per chi vive in città ma non vuole rinunciare alle emozioni al volante. Il nuovo look moderno ed essenziale sposa la tradizione MINI con uno sguardo deciso al futuro, confermandola punto di riferimento tra le compatte premium.



Con questa novità, MINI rinnova il suo impegno a offrire automobili capaci di coniugare personalità, funzionalità e prestazioni, puntando a soddisfare una clientela sempre più attenta sia allo stile che all'esperienza di guida.