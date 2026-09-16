Porsche Cayenne Electric, personalizzazione al top e nuove tecnologie per comfort e ricarica

Porsche amplia la Cayenne Electric con oltre 100 colorazioni, portiere automatiche assistite e ricarica wireless, arricchendo comfort e tecnologia.

Porsche arricchisce ulteriormente la gamma Cayenne Electric, puntando su una personalizzazione senza precedenti e una serie di innovazioni pensate per esaltare comfort e facilità d'uso quotidiana.

La Cayenne Electric, sia in formato SUV che coupé, offre oggi oltre 100 tonalità di colore grazie all'integrazione nel programma Paint to Sample di Porsche Exclusive Manufaktur, che si sommano ai 13 colori di serie già disponibili nelle categorie Contrasts, Shades, Dreams e Legends. Questa ampia palette potenzia la libertà creativa dei clienti, permettendo di configurare un'auto davvero unica.

Il comfort sale di livello con l'introduzione delle portiere automatiche con assistenza in apertura e chiusura. I motori servoassistiti consentono di aprire o chiudere le portiere in modo estremamente agevole: è sufficiente un leggero movimento sulla maniglia e tutto il resto avviene automaticamente. Il sistema può essere azionato sia dall'interno che dall'esterno, tramite i pulsanti dell'abitacolo, le maniglie tradizionali, il Flow Display del PCM e persino in remoto grazie alla Porsche Digital Key. La tecnologia integra sensori di sicurezza che interrompono l'automatismo in presenza di ostacoli o persone, e il sistema di avviso all'uscita blocca l'apertura delle portiere se si avvicinano veicoli, rendendo ogni funzione perfettamente adatta all'utilizzo quotidiano.

Per quanto riguarda la ricarica, Porsche introduce la tecnologia Wireless Charging, che permette di risparmiare tempo e gesti grazie a una piastra a pavimento che consente di ricaricare l'auto semplicemente parcheggiandola sopra. L'energia viene trasferita senza fili con una potenza fino a 11 kW e oltre il 90% di efficienza, in totale sicurezza grazie a sensori che interrompono la carica in caso di presenze o oggetti estranei. Il sistema è già ordinabile in Italia e in Europa e sarà progressivamente disponibile in altri mercati.

Il comfort di bordo raggiunge nuove vette con la funzione massaggio audio 4D, che abbina cinque programmi personalizzabili di massaggio pneumatico a sei attuatori sonori integrati nei sedili. Ogni viaggio diventa un'esperienza multisensoriale grazie alla vibrazione regolabile e all'integrazione della funzione audio 4D, selezionabile dallo schermo centrale e attivabile anche indipendentemente. Le modalità Wellness Mood combinano massaggio pneumatico, vibrazioni e tracce audio studiate per amplificare il benessere a bordo.

Gli interni, con il pacchetto Interior Style firmato Porsche Style e Exclusive Manufaktur, offrono raffinati giochi cromatici tra nero e sofisticate tonalità di verde. Con il nuovo Model Year arriva l'Extended Interior Style Package, che aggiunge finiture in pelle, impunture decorative in Verde Delgada e nuovi dettagli in pelle/Race-Tex, permettendo un'ulteriore personalizzazione dell'abitacolo.

Porsche porta la Cayenne Electric a un livello superiore offrendo ai clienti un mix senza precedenti di tecnologia, lusso e possibilità di personalizzazione, rivoluzionando ancora una volta l'esperienza di guida nel segmento dei SUV elettrici.