Genesis porta Magma GT Concept e X Skorpio Concept al Tutto Bene Hillclimb 2026

Genesis debutta sulle strade italiane con Magma GT Concept e X Skorpio Concept al Tutto Bene Hillclimb 2026, sottolineando design e prestazioni.

Genesis ha scelto l'Italia come palcoscenico per il debutto su strada delle sue due concept car più innovative: Magma GT Concept e X Skorpio Concept. Le vetture hanno partecipato alla terza edizione del Tutto Bene Hillclimb percorrendo i suggestivi 9 chilometri della Strada Borromea sul Mottarone, affacciata sul Lago Maggiore, insieme ad altre 85 auto d'eccezione.

Magma GT Concept, presentata per la prima volta in movimento dopo l'anteprima statica alla 24 Ore di Le Mans, ha impressionato per le sue linee decise e l'architettura a motore centrale. Ideata per esplorare il concetto di lusso sportivo attraverso l'ingegneria ad alte prestazioni, la Gran Turismo ha dominato i tornanti della salita mettendo in luce la filosofia di Genesis nel coniugare eleganza e potenza.

X Skorpio Concept ha segnato il proprio debutto europeo e rappresenta una vera svolta per il marchio, reinterpretando il linguaggio di design "Athletic Elegance" in chiave off-road. Allestita con telaio tubolare e componenti ad alta resistenza, la concept ha affidato la guida lungo il tracciato ad André Lotterer, pilota Genesis Magma Racing, protagonista nel Campionato Mondiale Endurance FIA insieme all'equipaggio della Hypercar GMR-001.

Il contrasto tra le due concept sottolinea l'ampiezza della visione Genesis: da una parte la raffinatezza su strada della Magma GT Concept, dall'altra lo spirito selvaggio e robusto della X Skorpio, pensata per i terreni più ardui. Magma GT Concept e X Skorpio Concept mostrano quanto sia ampia la nostra idea di lusso, capace di esprimersi tanto sulla strada quanto sui terreni più impegnativi. Portarle in movimento in Italia, nell'anno del nostro debutto nel Paese, è per noi un passaggio importante e conferma la direzione che abbiamo scelto. Vogliamo costruire una presenza fedele ai nostri valori, insieme a chi condivide la passione per l'automobile in ogni sua forma, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Al Tutto Bene Hillclimb, organizzato da Race Service Los Angeles e dallo studio milanese BorromeodeSilva, Genesis ha esposto anche la GMR-001 Hypercar, reduce da test competitivi nel FIA World Endurance Championship, e la Box Buggy Concept, sintesi delle tecnologie più avanzate di Hyundai Motor Group. L'evento ha celebrato la passione per l'automobile come cultura e design, senza spirito di competizione.

Genesis ha colto questa occasione per presentare la propria offerta in Italia, lanciata a gennaio 2026 con i modelli GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, completando la gamma con la sportiva GV60 Magma. Il primo showroom è stato inaugurato a Padova, mentre a ottobre aprirà quello di Roma. Il marchio, nato a Seul, prosegue così la sua espansione in Europa con una filosofia fortemente orientata a design, prestazioni e ospitalità d'eccellenza tra elettrificazione e motorsport.