Francesco De Gregori torna nei teatri con Nevergreen: nuove date e album live

Francesco De Gregori si prepara a tornare protagonista sui palcoscenici italiani con il progetto Nevergreen (Perfette Sconosciute), dedicato alle sue canzoni meno note ma ricche di fascino. Le prevendite per le nuove date nei teatri di tutta Italia, previste per marzo e aprile 2027, sono aperte da oggi alle 18.00.

Il 16 ottobre 2026 uscirà l'atteso album live Nevergreen (Perfette sconosciute), registrato durante la residenza 2024 al Teatro Out Off di Milano. L'album, disponibile in preordine, sarà pubblicato in formato digitale, doppio CD e doppio vinile, con una tracklist di 17 brani che spazia tra gioielli nascosti come Sento il fischio del vapore, Ragazza del '95 e Deriva, insieme a reinterpretazioni di classici poco eseguiti dal vivo.

Prima della tournée nazionale, dal 27 ottobre 2026, De Gregori sarà protagonista di due residenze uniche: al Teatro Sala Umberto di Roma fino al 15 novembre e dal 25 novembre al 22 dicembre di nuovo al Teatro Out Off di Milano. Questi live dal carattere intimo saranno pensati per un pubblico ristretto, offrendo ogni sera un'atmosfera irripetibile e una scaletta sempre diversa, per riscoprire rare perle del suo repertorio.

Il percorso di Nevergreen è nato due anni fa proprio da una residenza milanese, trovando poi spazio alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film Francesco De Gregori. Nevergreen di Stefano Pistolini, e arrivando nei cinema italiani. Questo progetto pone l'accento su una dimensione artistica fatta di ascolto profondo, vicinanza emotiva e intensità scenica, riportando in auge canzoni raramente proposte dal vivo.

La band che accompagnerà De Gregori sarà composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Primiano Di Biase (direzione, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Completano il gruppo le coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Le nuove date del tour teatrale toccheranno città come Genova, Parma, Udine, Cremona, Brescia, Padova, Torino, Mantova, Legnano, Bergamo, Bologna, Assisi, Napoli, Avellino, Bari, Firenze, Milano e Ancona. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei circuiti abituali.

Il progetto mette al centro una dimensione artistica rara: quella dell'ascolto profondo, del dettaglio, della vicinanza emotiva tra palco e platea, conservando il calore e l'intensità di quella residenza milanese.

Con Nevergreen, Francesco De Gregori conferma ancora una volta la volontà di sorprendere il pubblico portando luce sulle sue composizioni meno celebri, ma altrettanto intense ed evocative. Un viaggio musicale imperdibile tra passato e presente di uno dei più grandi cantautori italiani.