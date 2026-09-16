Renault Geely annuncia maxi investimento da 319 milioni di euro per il Brasile

Renault Geely do Brasil ha annunciato un nuovo e ambizioso ciclo di investimenti in Brasile pari a 319 milioni di euro, corrispondenti a circa 2 miliardi di real brasiliani. Questa iniziativa si inserisce in una strategia precisa volta a consolidare la propria posizione di leadership nel vivace mercato automobilistico brasiliano.

L'investimento sarà destinato principalmente alla produzione di un nuovo modello Renault elettrificato, basato sulla piattaforma GEA (Global Intelligent Electric Architecture), il cui lancio produttivo è previsto a partire dal 2027. Questo passo rappresenta l'impegno concreto dell'azienda verso la mobilità sostenibile nel continente sudamericano.

Un ulteriore capitolo di questo piano prevede l'avvio della produzione locale della berlina 100% elettrica Geely EX2, programmato per dicembre 2026 nello storico Ayrton Senna Industrial Complex. L'arrivo di veicoli elettrici di nuova generazione punta a rispondere alla crescente domanda di mobilità a basse emissioni e a incrementare la quota di mercato del Gruppo.

Con questo nuovo annuncio gli investimenti totali pianificati da Renault Geely do Brasil raggiungeranno quota 899 milioni di euro tra il 2025 e il 2027, segnando una nuova era per l'industria automobilistica brasiliana e offrendo un importante impulso alla filiera industriale e tecnologica locale.

Non meno rilevante è la conferma di un ulteriore tassello chiave: nel 2027 inizierà la produzione sul mercato brasiliano della tecnologia flex-fuel ibrida E-Tech 4x4 di Renault, una soluzione innovativa che abbina motorizzazione elettrica e carburanti plurali, contribuendo a una mobilità più sostenibile e locale.

Questa serie di investimenti si inserisce in una prospettiva di lungo termine e testimonia la volontà del Gruppo Renault Geely di guidare la transizione energetica e rafforzare la propria presenza internazionale, con il Brasile al centro della scena dell'innovazione automobilistica globale.