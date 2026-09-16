Nissan Kicks e-POWER arriva in Europa e rafforza la produzione a Sunderland

Nissan ha annunciato l'arrivo del nuovo crossover di segmento B, Kicks e-POWER, nel mercato europeo, ampliando la gamma di modelli elettrificati e rafforzando la propria presenza in Europa con un importante investimento nello stabilimento britannico di Sunderland.

L'azienda investirà 170 milioni di sterline nello storico sito produttivo, che quest'anno celebra il quarantennale di attività, segnando un ulteriore passo nella strategia di crescita per il segmento delle auto ecologiche. Nissan Kicks sarà equipaggiata con la terza generazione della tecnologia ibrida e-POWER, studiata per offrire bassi consumi, emissioni ridotte e una guida fluida e silenziosa, simile a quella dei modelli 100% elettrici ma senza necessità di ricarica plug-in.

"Questa è una notizia straordinaria per l'Europa e dimostra l'agilità e la rapidità con cui siamo in grado di introdurre nuovi modelli in nuovi mercati. Kicks è un crossover compatto, dotato dell'esclusivo sistema di propulsione ibrido e-POWER, di un design accattivante e di tecnologie innovative. Elettrificazione con ampia possibilità di scelta è ciò che desiderano i clienti europei, e l'introduzione di Kicks dimostrerà ulteriormente come Nissan sappia offrire soluzioni per tutti."

Lo stabilimento Nissan di Sunderland produrrà la Kicks a fianco di altri modelli iconici come Qashqai, Juke e LEAF, confermando il ruolo centrale del sito nella produzione Nissan in Europa. Con oltre 12 milioni di veicoli realizzati in 40 anni e una capacità produttiva che raggiunge una vettura ogni minuto e 45 secondi, Sunderland si conferma uno dei poli automobilistici più importanti del Regno Unito.

La tecnologia e-POWER rappresenta una rivoluzione nel campo delle auto ibride: le ruote vengono mosse esclusivamente da un motore elettrico, mentre il motore termico serve solo a generare energia. Questa soluzione offre i vantaggi della guida elettrica senza dover dipendere dalle infrastrutture di ricarica, ideale per chi cerca comfort e praticità senza rinunciare all'innovazione.

"Sono orgoglioso di accogliere l'assegnazione di questo nuovo modello a Sunderland. È il modo migliore per celebrare i nostri 40 anni come sito produttivo di livello mondiale. Non vediamo l'ora di vedere la Kicks e-POWER scorrere lungo le nostre linee di assemblaggio accanto al resto della nostra gamma elettrificata: Qashqai, Juke e LEAF."

Nissan Kicks sarà il decimo modello prodotto a Sunderland, a conferma degli oltre 5 miliardi di sterline investiti dal colosso giapponese in questa struttura che garantisce occupazione per circa 6.000 lavoratori diretti e ulteriori 30.000 posti lungo la catena di fornitura. Nissan ha inoltre svelato che a Sunderland verrà costruita dal prossimo anno la nuova Juke di terza generazione, 100% elettrica.

L'annuncio segue la recente comunicazione dell'arrivo della Nissan PIXO, nuova compatta totalmente elettrica che sarà presentata il 23 settembre. Con più di 1,8 milioni di Nissan Kicks già vendute in oltre 70 mercati, la versione europea punta a consolidare il successo del modello e a proporre una vasta scelta di soluzioni a misura del cliente europeo in cerca di mobilità sostenibile e tecnologica.