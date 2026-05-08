Jesto, l'ultimo viaggio musicale: esce Stato di Coscienza, il primo album rap orchestrale

Disponibile ovunque da oggi, Stato di Coscienza è il nuovo e attesissimo album di Jesto, artista che ha profondamente trasformato l'hip hop italiano. Dopo i singoli La Legge dello Specchio, Videogame (con Rancore) e Il Viaggio dell'Anima, arriva adesso una vera opera concettuale, che unisce le dodici tracce in un percorso unico, tanto musicale quanto spirituale.



Ad accompagnare il lancio c'è il singolo Non avere paura, ora in radio, emblema del disco e vero manifesto di rinascita. Qui Jesto trasforma la fragilità in coraggio, rivolgendosi a chi si sente smarrito senza giudizio né retorica, ma con la promessa che nessuno attraversa il buio da solo. Immerso in immagini cinematografiche, invita ognuno a riprendere in mano la regia della propria vita, fra lucidità e voglia di ricominciare.



Stato di Coscienza si distingue sin dalla produzione: per la prima volta nella storia del rap italiano le tracce sono state suonate con oltre 30 elementi d'orchestra. Jesto ha coinvolto la storica orchestra di Ennio Morricone con il coro di Fabrica Harmonica e musicisti di spicco come Simone Gianlorenzi, fondendo le elettroniche di Pankees con le composizioni sinfoniche del Maestro Fernando Alba. Il risultato è un equilibrio inedito fra linguaggio urban e musica classica, che porta il rap oltre le solite regole.



Il racconto parte dal disagio personale per diventare riflessione universale sulla coscienza e sull'essere. Jesto ha attraversato un percorso che pochi comprendono finché non lo fanno in prima persona. La filosofia, la spiritualità, l'esoterismo non erano per lui ornamenti estetici: erano strumenti di lavoro. La sua vocazione era quella dello sciamano, dell'architetto di riti emotivi e spirituali, del guaritore di anime. Dal piombo dell'ansia all'oro della consapevolezza: è questa la trasmutazione che ha operato, brano dopo brano, vita dopo vita, afferma il fratello Hyst.



I live di presentazione sono previsti il 23 maggio all'Hacienda di Roma e il 27 maggio al Circolo Magnolia di Milano. Sul palco saliranno l'orchestra I.C.O. diretta da Fernando Alba, l'elettronica di Pankees e la voce originale di Jesto. Più che semplici concerti, saranno vere esperienze immersive fra musica ed energia.



Jesto, nome d'arte di Justin Steven Rossi Yamanouchi, è stato una delle figure più atipiche e influenti nel panorama hip hop nazionale. Figlio d'arte, il suo percorso nasce a Roma nei primi anni 2000 tra mixtape, freestyle e un uso pionieristico dell'autotune. Nel tempo ha elevato la scrittura rap a standard qualitativi alti, passando dalla provocazione e sarcasmo alla ricerca introspettiva e spirituale, creando una discografia che ha saputo parlare anche di esoterismo e filosofia. Vincitore di combattimenti freestyle e produttore di punchline memorabili, Jesto ha lasciato un segno indelebile grazie a una continua evoluzione.



Dopo i primi dischi e la trilogia Supershallo, la sua carriera trova una nuova dimensione negli album Justin e Buongiorno Italia, approdando infine con Samsara a un percorso musicale ancora più intimista. Stato di Coscienza rappresenta la maturità e la sintesi di questa ricerca, dove la musica si fa strumento di trasformazione e consapevolezza per chi ascolta.



Scomparso nella notte tra il 31 luglio e il 1º agosto 2025, Jesto lascia un'eredità artistica unica fatta di innovazione, profondità concettuale e coraggio. La tracklist di Stato di Coscienza comprende titoli emblematici come Il Richiamo, Lo Sguardo feat. Nayt, Voladores, L'Attenzione, Strano feat. Shade, Allo Sbando feat. Hyst, Kamaloka e altri, a testimoniare la varietà e coerenza del progetto.



Il disco è disponibile in formato fisico LP nero e CD. I biglietti per i concerti di Roma e Milano sono acquistabili sulle principali piattaforme. La voce e la visione di Jesto continueranno a essere ispirazione per la scena musicale italiana.