Jesto, il viaggio di "Stato di Coscienza": un concept album fra rap e orchestra

Il nuovo album di Jesto, Stato di Coscienza, unisce rap ed orchestra e sarà presentato a Roma il 14 maggio e in due live speciali a Roma e Milano.

"Stato di Coscienza" è il nuovo album postumo di Jesto, figura rivoluzionaria del rap italiano, pronto a raccontare il suo ultimo viaggio musicale attraverso un concept album ambizioso e profondo, che fonde sonorità urban ed elementi orchestrali.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì 14 maggio alle 17.30 al Music Machine Record Store di Roma dove Hyst e Valentina Correani guideranno il racconto dell'album insieme a fan, musicisti e addetti ai lavori. Durante l'evento i partecipanti potranno ascoltare in anteprima alcune tracce, scoprire aneddoti dalla vita di Jesto, ricevere gadget esclusivi e vivere un momento di condivisione fotografica.

Il progetto vede la collaborazione storica di Pankees per l'elettronica e del Maestro Fernando Alba che dirige orchestra e coro sinfonico, coinvolgendo anche professori della rinomata orchestra di Ennio Morricone, membri del coro di Fabrica Harmonica e musicisti come il chitarrista Simone Gianlorenzi. Si tratta del primo album rap in Italia realizzato con oltre 30 elementi orchestrali, unendo l'energia urbana del rap con la raffinatezza della musica classica.

"Stato di Coscienza" propone dodici brani che dialogano fra loro creando un filo unico, una narrazione sul tema della coscienza e della trasformazione personale. Jesto compie un percorso che dalla sofferenza e dall'ansia raggiunge la consapevolezza, attraverso una scrittura sempre più introspettiva e matura.

Il fratello Hyst dichiara: "Jesto ha attraversato un percorso che pochi comprendono finche' non lo fanno in prima persona. La filosofia, la spiritualità, l'esoterismo non erano per lui ornamenti estetici: erano strumenti di lavoro. La sua vocazione era quella dello sciamano, dell'architetto di riti emotivi e spirituali, del guaritore di anime. Dal piombo dell'ansia all'oro della consapevolezza: e' questa la trasmutazione che ha operato, brano dopo brano, vita dopo vita".

Modernità e tradizione si incontrano anche nell'estetica dell'album, dagli arrangiamenti curatissimi a una copertina sobria ed elegante che riflette la maturità artistica di Jesto. Il viaggio musicale si trasforma per l'artista in un'esplorazione fra materia e percezione, tra quello che appare e ciò che resta invisibile, fino a toccare le dimensioni spirituali dell'identità e della coscienza.

Il disco sarà protagonista anche di due speciali live show: il 23 maggio all'Hacienda di Roma e il 27 maggio al Circolo Magnolia di Milano. Sul palco, Jesto rivivrà attraverso la sua voce originale, l'orchestra diretta da Fernando Alba e l'elettronica di Pankees, offrendo un'esperienza immersiva e dal forte impatto emotivo.

Nel corso della sua carriera Jesto - alias Justin Steven Rossi Yamanouchi - si è imposto come innovatore assoluto del rap italiano, figlio d'arte e di una cultura multiculturale fra Roma e il mondo. Dalle prime produzioni all'inizio degli anni 2000 fino ai lavori più spirituali degli ultimi anni, ha contribuito ad evolvere la scena italiana, introducendo l'autotune, il triple step e portando la punchline a nuovi livelli, senza mai rinunciare alla propria autenticità.

Scomparso nel 2025, Jesto lascia un'eredità musicale e filosofica unica, fatta di freschezza tecnica, profondità lirica e un coraggio artistico che ha segnato una generazione. "Stato di Coscienza" resta la sua ultima grande opera, un ponte tra mondi diversi, pronta a emozionare ancora.