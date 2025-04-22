Connect with us

KFC Roma via del Tritone

Società

KFC conquista Roma e inaugura il primo flagship store europeo

Published

Design, innovazione e sostenibilità sono gli elementi che caratterizzano il nuovo locale a insegna KFC (Kentucky Fried Chicken), sviluppato su due piani — terra e primo — all’interno di un elegante palazzo in via della Stamperia, arteria dell’iconica e centralissima via del Tritone. Una superficie complessiva di 870 mq che rappresenta un investimento importante di oltre 3 milioni di euro e che consentirà la creazione di più di cinquanta posti di lavoro stabili. Si tratta del primo flagship store della catena a Roma e del punto di riferimento principale in Italia, che porta a 133 le insegne presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di raggiungere e superare i 200 punti vendita.

Un progetto capace di conciliare le innovazioni ingegneristiche con le esigenze della soprintendenza, vista la presenza di vincoli sul fabbricato. Design e ingegneria dialogano in un intervento unico, che punta a un risparmio energetico stimato del 15% grazie all’adozione di sistemi di controllo. Inoltre, la struttura è dotata di un impianto di abbattimento dei fumi in grado di eliminare l’80% dei grassi derivanti dalle friggitrici.

Il piano terra è caratterizzato da un ampio ambiente che ospita alcune novità, come il punto Pepsi Free Refill con diversi insaporitori disponibili e un grande schermo digitale curvilineo montato su una struttura in acciaio rosso. Il Led Bucket, tridimensionale e imponente, presenta le novità e le promozioni del giorno introducendo i clienti al grande bancone, valorizzato da listelli di legno chiaro. Un moderno trasporter elevatore porta le ordinazioni direttamente al piano superiore, che ospita tavoli e sedute per un totale di 220 posti. Il flagship store, gestito direttamente dal master franchisee, è l’unico in Italia a offrire il servizio al tavolo grazie al sistema Table Service & Lobby Host attivo su entrambi i livelli.

Al piano primo si accede tramite una scala a chiocciola con parapetto rosso, attraversata per tutta la sua altezza da un fascio di luce tubolare. Qui il pubblico viene accolto da due elementi evocativi della città di Roma: archi animati da cosce di pollo e sacchetti di french fries che richiamano quelli a tutto sesto del Colosseo, reinterpretati con lo stile giocoso di KFC, insieme a una grande incisione in latino. Anche al piano terra non manca il legame con la tradizione romana, rappresentata da un colonello Sanders su una Vespa rossa.

Il nuovo progetto punta inoltre su una preparazione degli ordini espressa e introduce diverse novità assolute, come l’area Kwench in tipico stile UK, la nuova piattaforma di bevande disponibile in soli 38 store al mondo. Le varianti proposte includono Kwench Bubble Refreshers, Sodas, Krunch Coffee e Krunch Shakes. Un’offerta pensata per attrarre la Generazione Z ma anche le famiglie, che possono contare su una zona dedicata ai bambini.

Questa nuova struttura all’avanguardia guarda all’innovazione senza dimenticare la tradizione, confermando la fornitura di materie prime — come il pollo — provenienti direttamente dal territorio europeo, a garanzia non solo dell’alta qualità delle carni ma anche della sicurezza dei processi di selezione.

