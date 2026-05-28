Roberto Vecchioni commuove agli Sky Inclusion Days: la battaglia per la salute mentale

Roberto Vecchioni ha emozionato il pubblico degli Sky Inclusion Days raccontando, per la prima volta in pubblico, la dolorosa esperienza vissuta insieme al figlio Arrigo, segnato da una lunga battaglia contro la malattia mentale. Nel corso dell'incontro dal titolo È una questione di salute, Vecchioni ha portato una testimonianza toccante, affrontando temi come la fiducia, la necessità di chiedere aiuto, l'importanza dell'ascolto reciproco e il superamento dello stigma legato ai disturbi mentali.



Con parole piene di poesia e sofferenza, il cantautore ha descritto la propria famiglia come Quattro figli come quattro aironi, e uno che a un certo punto ha perso un'ala. Ha sottolineato come la frattura non sia stata solo nella salute, ma anche nella relazione, in quell'io non ti capisco più, tu non mi capisci più che mette a dura prova la fiducia reciproca e apre la porta a percorsi difficili, con diagnosi incerte, tentativi e ricadute.



Vecchioni ha raccontato gli anni segnati dalla scoperta della bipolarità di Arrigo, una patologia spesso vissuta come diversità incomprensibile, capace di isolare chi ne soffre e i suoi cari. "17 anni di tortura" ha detto, non riferendosi al figlio ma al peso quotidiano vissuto da chi lotta tra ospedali, speranze improvvise, momenti di energia seguiti da abissi di disperazione.



Ha voluto rendere omaggio al coraggio di Arrigo: "Ha lottato come un leone, affrontando la prova più dura per chi convive con un disturbo mentale: riuscire a stare insieme agli altri, sentirsi parte del mondo".



I sentimenti espressi dal cantautore si intrecciano con una realtà che riguarda molti giovani italiani. In Italia un ragazzo su sette soffre infatti di una malattia mentale, e il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. Numeri che raccontano un disagio profondo, spesso vissuto in silenzio, tra domande che restano senza risposta in una società che fatica a riconoscere dignità e spazio a chi vive fragilità invisibili.



Un tema centrale per Vecchioni è la fiducia, parola scelta dall'Accademia della Crusca come simbolo dell'anno. "È un fondamento dell'essere umano, eppure oggi sembra sgretolarsi in un mondo percepito come duro, competitivo, ostile. Senza fiducia negli altri, non si va da nessuna parte", ha aggiunto.



Secondo il cantautore, proprio dalla fiducia dovrebbe ripartire il dibattito pubblico sulla salute mentale: dal riconoscimento, dall'ascolto, dalla possibilità di non sentirsi soli. Una riflessione che lascia una traccia profonda e invita ad abbattere il muro di silenzio e pregiudizio che ancora circonda il tema.