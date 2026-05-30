History Channel celebra l'80° della Repubblica: De Gasperi e Pertini protagonisti

Il 2 giugno 2026, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, History Channel offrirà una giornata di programmazione speciale per celebrare la rinascita del Paese nel dopoguerra, mettendo al centro della narrazione le storie di Alcide De Gasperi e Sandro Pertini, due tra le voci più significative della storia repubblicana.

Durante tutta la giornata, il canale racconterà i primi anni della Repubblica, le sfide della ricostruzione, le Olimpiadi di Roma del 1960 e i conflitti sociali degli anni Settanta, con uno sguardo particolare ai passaggi fondamentali di politica, scienza, sport e musica che hanno segnato la crescita nazionale. Tra i contenuti più attesi spiccano due documentari firmati dall'Istituto Luce, dedicati rispettivamente a De Gasperi e Pertini, in onda alle 15.40 e alle 21.00.

"Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex-nemico che mi fa considerare come l'imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni, in una lunga e faticosa elaborazione."

Il documentario su Alcide De Gasperi ripercorre il difficile cammino della diplomazia italiana alla fine della guerra, partendo proprio dalle parole che il presidente del Consiglio pronunciò nel 1946 alla Conferenza di Pace di Parigi. Figura schiva e pragmatica, De Gasperi guidò la ricostruzione del Paese, puntando su riforme moderate e sull'alleanza con gli Stati Uniti, fondamentale per l'arrivo degli aiuti del Piano Marshall. Immagini di repertorio raccontano viaggi ufficiali e accordi che hanno restituito all'Italia risorse e dignità internazionale, con momenti come il ricevimento degli aiuti americani destinati a sostenere la rinascita economica.

Alle 21.00, spazio a Sandro Pertini, presidente amatissimo, ricordato per la sua empatia e la capacità di comunicare con ogni generazione, come emerge nel suo storico discorso rivolto ai giovani nel 1978: "Non armate la vostra mano, giovani, non ricorrete alla violenza. Perché vedete, la violenza fa risorgere dal fondo dell'animo dell'uomo gli istinti primordiali. Io credo, quindi, in questa nostra gioventù. No, giovani, armate invece il vostro animo di una fede vigorosa, sceglietela voi liberamente, purché questa vostra scelta presupponga il principio di libertà."

Il documentario propone i momenti salienti della presidenza di Pertini, dalla sua vicinanza alle vittime di tragedie nazionali, come il terremoto in Irpinia e la strage di Bologna, fino alla gioia condivisa sugli spalti durante la finale dei Mondiali 1982, quando fu simbolo ed esempio di quell'Italia pronta a rialzarsi dopo ogni difficoltà.

La programmazione speciale prevede inoltre documentari sulla storia sportiva e sociale del nostro Paese, tra cui Sul filo di lana. Roma 1960 e Il tuo anno, 1946-1949, per offrire uno sguardo ampio sulle trasformazioni che hanno segnato il Novecento italiano. Tutti i contenuti saranno disponibili dal 2 giugno su History Channel, sia on demand che in streaming su NOW. Un'opportunità unica per rivivere valori, volti e momenti che hanno forgiato l'identità italiana contemporanea.