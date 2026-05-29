Suzuki e FIPSAS uniscono forze per Pulifondali e Pulispiagge 2026: azione in 50 località

Suzuki rinnova il proprio impegno per la tutela dell'ambiente in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si celebrerà il 5 giugno, confermandosi partner attivo della nuova edizione del progetto nazionale Pulifondali e Pulispiagge. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato - vedrà coinvolte 50 località distribuite in diciotto regioni italiane, con la partecipazione di subacquei, apneisti, pescatori e volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti emergenti e sommersi lungo coste, spiagge, arenili e porti.

La città capofila per il 2026 sarà Pozzuoli (Napoli), scelta per dare il via simbolico a un'operazione su scala nazionale che mira a superare i risultati già straordinari della passata edizione, durante la quale oltre 3.000 volontari hanno recuperato più di 450 quintali di rifiuti, tra cui plastiche, reti fantasma, copertoni e materiali ferrosi. Fondamentale anche quest'anno sarà la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Sport e Salute e Rai, la quale assicurerà un'ampia copertura mediatica sui principali canali informativi.

Per Suzuki è un grande piacere prendere parte, ancora una volta, a Pulifondali e Pulispiagge, un'iniziativa capillare su tutto il territorio italiano che negli anni è diventata un simbolo tangibile di attenzione verso l'ambiente, il mare e il territorio, ha commentato Paolo Ilariuzzi, direttore divisione moto e marine.

Un'attenzione speciale sarà dedicata alle nuove generazioni grazie al coinvolgimento di migliaia di studenti italiani nel progetto Pulispiagge, che punta a promuovere la sensibilizzazione ambientale e la partecipazione attiva degli istituti scolastici alle attività di pulizia lungo il litorale.

Hanno aderito all'edizione 2026 numerosi comuni distribuiti su tutta la penisola, tra cui Alghero, Ancona, Bari, Cagliari, Livorno, Messina, Olbia, Otranto, Pesaro, Porto Cesareo, Rimini, Riva del Garda, Siracusa, Viareggio e molte altre realtà locali.

L'obiettivo per quest'anno sarà quello di coinvolgere ancora più volontari e cittadini nella cura dell'ambiente marino e costiero, rinsaldando la collaborazione tra aziende, istituzioni, associazioni e la società civile. Un appuntamento che riafferma il ruolo centrale della partecipazione collettiva nella salvaguardia del patrimonio naturale italiano.