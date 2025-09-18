Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

Published

KGM, storico costruttore automobilistico coreano specializzato in SUV e 4×4, ha ufficialmente annunciato la sua collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, diventando lo Sponsor Ufficiale per la stagione sportiva 2025-2026. La partnership, di carattere annuale, vedrà KGM supportare i Campionati e gli eventi della Serie A, portando con sé un progetto strutturato e ricco di numerose attività.

Durante la presentazione ufficiale della nuova stagione della Lega Pallavolo, tenutasi a Courmayeur, Luca Ronconi, Consigliere Delegato di ATFlow e MD per KGM Italia, ha sottolineato il valore della collaborazione: “KGM e la pallavolo femminile condividono una visione comune fatta di disciplina, impegno e desiderio di migliorarsi costantemente. Il volley femminile oggi non è solo straordinariamente vincente ma anche simbolo di empowerment e inclusione, capace di ispirare la società con la propria energia e determinazione.”

Un aspetto di rilievo sarà la creazione di un format social che fornirà aneddoti, curiosità e contenuti esclusivi sulle 14 squadre che partecipano al Campionato di Serie A. Inoltre, KGM metterà a disposizione i modelli Actyon, Torres, Korando e Tivoli per sostenere le attività operative della Lega, garantendo spostamenti efficienti e sicuri.

Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, ha espresso il suo entusiasmo per l’accordo: “Abbiamo scelto la pallavolo femminile italiana perché rappresenta tutto ciò in cui crediamo: talento, dedizione e voglia di superare sempre nuovi traguardi. La Serie A del Volley femminile è un’eccellenza e per KGM è un onore poterla supportare.”

Questa partnership rappresenta una significativa opportunità di crescita e visibilità per entrambe le realtà coinvolte, come sottolineato da Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “Siamo orgogliosi di accogliere KGM come Official Sponsor del nostro campionato. La scelta di un brand internazionale di affiancarci conferma la credibilità e il valore che la Serie A Femminile ha raggiunto in questi anni di successi. Siamo certi che questa partnership rappresenterà per entrambi un’opportunità di crescita e visibilità.”

KGM, con una storia di 70 anni nel settore automobilistico, continua a innovare e puntare su soluzioni di mobilità all’avanguardia, integrando tecnologie moderne come l’elettrificazione e la guida autonoma. Questa collaborazione con la Serie A Femminile non solo ribadisce l’impegno di KGM verso l’eccellenza sportiva e la passione, ma consolida anche la sua presenza sul territorio italiano, affiancandola a uno sport che incarna i suoi stessi valori di energia e dinamismo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Moda

Halloween e Pandora: il fascino dei gioielli che raccontano storie

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Moda

Coccinelle sostiene la ricerca AIRC con la mini bag Beat Generation

Tecnologia

Toyota Woven City:  inaugurata la Città del Futuro della Mobilità

Motori

Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black
KFC Roma via del Tritone

Società

KFC conquista Roma e inaugura il primo flagship store europeo

Tecnologia

Suunto rivoluziona l’avventura outdoor con il nuovo “Vertical 2”

Motori

I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

Motori

Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Tecnologia

Hankook presenta i nuovi concept al Design Innovation Day: sostenibilità e mobilità del futuro

Moda

DS Automobiles Stupisce la Paris Fashion Week con la Flotta Elettrica DS N°8

Sport

KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

Motori

Hyundai IONIQ 9 ottiene cinque stelle Euro NCAP

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Motori

BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

Motori

Xiaomi apre un centro europeo di R&D e Design per veicoli elettrici a Monaco di Baviera

Spettacolo

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Moda

MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina: la nuova collaborazione che fonde racing e lifestyle

Motori

Microlino presenta in anteprima internazionale la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

KGM lancia in Italia il nuovo SUV ibrido Torres HEV e il pick-up elettrico Torres EVT

Con oltre 70 anni di storia nel mondo dei SUV e dei 4×4, KGM segna un nuovo passo nella sua evoluzione presentando in Italia...

18 Settembre 2025

Sport

Alpine Paris Major 2025: padel, passione e motori conquistano Parigi

L’Alpine Paris Major 2025 ha trasformato la capitale francese in un palcoscenico unico dove sport e motori si sono fusi in un evento senza...

17 Settembre 2025

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

OMODA & JAECOO, il rinomato marchio automobilistico, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mondo dello sport italiano. Dopo una proficua collaborazione con l’ACF...

15 Settembre 2025

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Cavalli e motori, due mondi da sempre legati da un filo invisibile nella storia sportiva e culturale italiana, si avvicinano ancora di più grazie...

15 Settembre 2025