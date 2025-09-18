KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

KGM, storico costruttore automobilistico coreano specializzato in SUV e 4×4, ha ufficialmente annunciato la sua collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile, diventando lo Sponsor Ufficiale per la stagione sportiva 2025-2026. La partnership, di carattere annuale, vedrà KGM supportare i Campionati e gli eventi della Serie A, portando con sé un progetto strutturato e ricco di numerose attività.

Durante la presentazione ufficiale della nuova stagione della Lega Pallavolo, tenutasi a Courmayeur, Luca Ronconi, Consigliere Delegato di ATFlow e MD per KGM Italia, ha sottolineato il valore della collaborazione: “KGM e la pallavolo femminile condividono una visione comune fatta di disciplina, impegno e desiderio di migliorarsi costantemente. Il volley femminile oggi non è solo straordinariamente vincente ma anche simbolo di empowerment e inclusione, capace di ispirare la società con la propria energia e determinazione.”

Un aspetto di rilievo sarà la creazione di un format social che fornirà aneddoti, curiosità e contenuti esclusivi sulle 14 squadre che partecipano al Campionato di Serie A. Inoltre, KGM metterà a disposizione i modelli Actyon, Torres, Korando e Tivoli per sostenere le attività operative della Lega, garantendo spostamenti efficienti e sicuri.

Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, ha espresso il suo entusiasmo per l’accordo: “Abbiamo scelto la pallavolo femminile italiana perché rappresenta tutto ciò in cui crediamo: talento, dedizione e voglia di superare sempre nuovi traguardi. La Serie A del Volley femminile è un’eccellenza e per KGM è un onore poterla supportare.”

Questa partnership rappresenta una significativa opportunità di crescita e visibilità per entrambe le realtà coinvolte, come sottolineato da Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “Siamo orgogliosi di accogliere KGM come Official Sponsor del nostro campionato. La scelta di un brand internazionale di affiancarci conferma la credibilità e il valore che la Serie A Femminile ha raggiunto in questi anni di successi. Siamo certi che questa partnership rappresenterà per entrambi un’opportunità di crescita e visibilità.”

KGM, con una storia di 70 anni nel settore automobilistico, continua a innovare e puntare su soluzioni di mobilità all’avanguardia, integrando tecnologie moderne come l’elettrificazione e la guida autonoma. Questa collaborazione con la Serie A Femminile non solo ribadisce l’impegno di KGM verso l’eccellenza sportiva e la passione, ma consolida anche la sua presenza sul territorio italiano, affiancandola a uno sport che incarna i suoi stessi valori di energia e dinamismo.