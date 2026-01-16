Connect with us

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Published

Kia celebra un traguardo storico: venticinque anni di partnership con gli Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. Per l’occasione, la casa automobilistica coreana lancia la campagna globale “Move Different”, che mette al centro il valore dell’innovazione, l’impegno verso la mobilità sostenibile e un legame profondo con il mondo dello sport.

L’anniversario segna anche il debutto del nuovo PV5 Cargo, il primo modello “Platform Beyond Vehicle” completamente elettrico, presentato in Australia insieme alla gamma di veicoli a batteria già premiata, come EV4, EV5, EV6 ed EV9. Durante la cerimonia inaugurale a Melbourne, Kia ha consegnato 130 veicoli ufficiali destinati ai giocatori e allo staff del torneo, di cui 55 completamente elettrici e 75 ibridi, raggiungendo così la più alta percentuale di veicoli a emissioni ridotte nella storia degli Australian Open.

A sottolineare il legame di lunga durata tra il brand e il torneo, il President and CEO di Kia, Ho Sung Song, ha dichiarato: “Quest’anno Kia celebra un traguardo importante: 25 anni di partnership con gli Australian Open, uno degli eventi sportivi più iconici e appassionanti al mondo. Siamo orgogliosi di celebrare un quarto di secolo di collaborazione che riflette il nostro impegno comune per l’innovazione e l’eccellenza. Questa occasione è anche un’opportunità per riaffermare la missione di Kia: consentire ai nostri clienti di muoversi in modo diverso attraverso soluzioni di mobilità sostenibile.”

Anche Craig Tiley, CEO di Tennis Australia, ha evidenziato il valore del rapporto: “Kia è partner fondamentale degli Australian Open da 25 anni, un traguardo che rappresenta molto più di una semplice relazione di lunga data. Si tratta di un rapporto di vera collaborazione basato su valori condivisi. Insieme abbiamo ampliato i confini dell’innovazione, delle prestazioni e dell’esperienza per i tifosi di tutto il mondo.”

La campagna “Move Different” non si limita a celebrare il passato ma guarda al futuro, promuovendo il messaggio di mobilità sostenibile e di connessione con i fan. Il marchio propone esperienze immersive per il pubblico del Melbourne Park, inclusa la serie digitale “25 Years of Movement”, che racconta le storie dei Ballkids, dei conducenti della flotta ufficiale e del brand ambassador Rafael Nadal.

Il campione spagnolo sarà protagonista anche di due eventi speciali: il 31 gennaio sarà presentata una EV9 Art Car dedicata alle sue vittorie del 2009 e del 2022, mentre il 1° febbraio, Nadal, insieme ad Ash Barty e Dylan Alcott, parteciperà alla “Night of Legends” presso la Kia Arena, un omaggio ai 25 anni di collaborazione tra il brand e il torneo.

Nel corso dell’AO26, Kia ospiterà oltre 150 ospiti da 25 Paesi, tra clienti, influencer e partner commerciali, consolidando la propria visione globale e sostenibile della mobilità. Novanta clienti Kia selezionati tra gli acquirenti di veicoli elettrici assisteranno alle partite, mentre quindici team di influencer documenteranno l’evento con nuove produzioni digitali. Ventuno giovani “Ballkids”, figli di clienti coreani, vivranno l’esperienza unica di partecipare al torneo, unendo sport e cultura.

L’iniziativa conferma la volontà di Kia di spingere l’innovazione oltre i confini dell’automotive. Il PV5 Cargo, premiato come “International Van of the Year 2026”, ne è un esempio concreto: un veicolo modulare completamente elettrico, simbolo dell’evoluzione verso una mobilità sempre più versatile e sostenibile.

Con questa ricorrenza, Kia non solo festeggia una lunga collaborazione con uno dei più importanti appuntamenti sportivi del mondo, ma rinnova anche il proprio impegno nel costruire un futuro dove tecnologia, sostenibilità e passione si incontrano. Gli Australian Open 2026 diventano così il palcoscenico ideale per raccontare come il movimento, in ogni sua forma, possa essere fonte d’ispirazione e cambiamento.

