Hyundai diventa Official Automotive Partner della UEFA Champions League dal 2026

Hyundai sarà Official Automotive Partner della UEFA Champions League dal 2026, lanciando la IONIQ 3 e rafforzando l'impegno verso mobilità sostenibile e sport.

Hyundai Motor Company sigla una partnership pluriennale come Official Automotive Partner della UEFA Champions League, a partire dalla stagione 2026/27 e fino al 2030/31. L'intesa sottolinea una sinergia tra due realtà che condividono valori come internazionalità, progresso e capacità di unire persone e comunità in Europa.

Da quasi 30 anni Hyundai sostiene il calcio ai massimi livelli, dai principali eventi mondiali fino alle competizioni per club. L'ingresso nella UEFA Champions League amplia questa tradizione e offre alla casa coreana una piattaforma ideale per presentare i nuovi modelli al grande pubblico europeo, a partire dalla nuova elettrica IONIQ 3.

Il presidente e CEO di Hyundai Motor Company, José Muñoz, ha dichiarato: Il calcio fa parte di Hyundai da quasi 30 anni. È uno degli strumenti più potenti per unire le persone, superando lingue, confini e generazioni. La UEFA Champions League è il miglior calcio per club al mondo, giocato ogni settimana davanti ai tifosi più appassionati d'Europa. Dopo l'impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate, la UEFA Champions League rappresenta una piattaforma ideale per mostrare i nostri modelli dal design ricercato e dotati delle funzionalità che i tifosi apprezzano. Sono di Madrid, quindi ho seguito questa competizione per tutta la vita. Sono personalmente entusiasta di poter entrare in contatto con i tifosi in tutta Europa. È un momento ideale per celebrare il calcio con Hyundai.

Nel corso della stagione 2026/27 debutterà in Europa la nuova IONIQ 3, primo modello 100% elettrico sviluppato appositamente per i clienti europei. Svelata alla Milano Design Week, la IONIQ 3 si distingue per efficienza ed autonomia (fino a 497 km WLTP) e rappresenta il primo veicolo elettrico Hyundai prodotto in Turchia, segnando l'inizio di una serie di cinque lanci principali in Europa.

La compatta hatchback vanta dettagli pensati per il mercato europeo, come un coefficiente aerodinamico Cx di 0,263, un bagagliaio da 441 litri e un display da 14,6 pollici di nuova generazione. Il modello utilizzerà il sistema infotainment PLEOS Connect e si posiziona in testa per rapporto qualità-prezzo. IONIQ 3 si inserisce nella strategia flessibile di Hyundai, che propone un'intera gamma di motorizzazioni green, dall'elettrico puro al full hybrid, plug-in hybrid, idrogeno e tradizionale, con l'obiettivo di soddisfare ogni esigenza di mobilità dei clienti europei.

Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha commentato: La UEFA Champions League e Hyundai sono entrambe guidate dal progresso, dalle performance e dall'ambizione di unire le persone. Entriamo in questa partnership con la nostra gamma più forte di sempre. IONIQ 3 è il primo dei cinque nuovi modelli che lanceremo in Europa in questa stagione, progettati e sviluppati per i nostri clienti di quest'area geografica, ed è il modello che guida la nostra gamma verso il futuro.

L'accordo offrirà nuovi modi di coinvolgere milioni di tifosi e rafforza la presenza europea di Hyundai. L'azienda dispone di un centro tecnico e design in Germania, stabilimenti in Repubblica Ceca e Turchia e una rete capillare di oltre 2.000 punti vendita e assistenza in 42 mercati. La strategia è completata da una gamma che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, come World Electric Vehicle 2025 per Hyundai INSTER e Premium Car of the Year 2026 in Germania per IONIQ 9.

Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3, ha aggiunto: Siamo lieti di dare il benvenuto a Hyundai come Official Partner della UEFA Champions League. Hyundai vanta una lunga storia di sostegno al calcio ai massimi livelli e una forte convinzione nel suo potere di unire le persone. Non vediamo l'ora di costruire una partnership che nei prossimi anni possa trasformare questa ambizione condivisa in esperienze concrete per i tifosi di tutto il mondo.

La partnership mira a promuovere inclusività e progresso con una visione di mobilità smart e sostenibile in Europa, in perfetta sintonia con la visione Hyundai Progress for Humanity.